Deze week komt de corona special van Pf uit. Het is een gevarieerd nummer geworden met reportages over de quarantaine periode, de ziekenhuizen, maar ook over de langdurige oorzaken die mogelijkerwijze hebben geleid tot het uitbreken van de pandemie. Pf brengt portfolio’s van Marcel Molle en Jiri Büller, en ook van de prijswinnaars van de World Press en de World Photography Awards. Verder sprak Pf met vele fotografen met de vraag hoe zij de coronacrisis overleven. De antwoorden lees je allemaal in Pf #3. En lees alles over de TIPA Awards 2020.

Uit het redactioneel van Pf #3

Dit nummer van Pf staat op verschillende manieren in het teken van de coronacrisis. De wereld van de fotografie heeft grote schade ondervonden van de lockdown. Musea en galeries waren lang gesloten, waardoor veel mooie tentoonstellingen niet gezien konden worden of werden uitgesteld. Ook zaten veel professionele fotografen ineens zonder werk. In een rondgang langs beroepsbroeders heb ik veel verhalen gehoord over het plotselinge verdwijnen van werk en inkomsten. Gelukkig konden velen een tijdelijke uitkering aanvragen. In het artikel in de rubriek Fotocultuur heb ik enkele van de verhalen opgetekend, waarbij het opvallend was dat een groot aantal fotografen juist nu al hun creativiteit inzet om de crisis goed te benutten. Sommige fotografen, die hun portretwerk zagen wegvallen, werken nu door aan hun landschap series. Anderen hebben eindelijk tijd om hun analoge werk in te scannen. Of vrij werk dat tijdens de quarantaine werd gemaakt kan ineens in de krant geplaatst worden. Er zijn ook fotografen, zoals Lieke Anna, van wie de coverfoto van dit nummer is, die geheel nieuwe series maken om hun gevoelens van angst en bevrijding in beeld te brengen. Het motto voor de professionele fotograaf blijkt maar eens te meer te zijn dat je altijd creatief moet blijven. Iemand die dat meteen heeft opgepakt is Marcel Molle, fotojournalist en huidig directeur van de Zilveren Camera. Hij begon zijn serie Life during Covid-19 over de soms absurde situaties waarin Nederland verzeild is geraakt. Wij mochten deze nog lopende serie als eerste plaatsen. Jiri Büller kreeg een opdracht om verplegend personeel in een ziekenhuis te portretteren. Het werd een heftige serie met emotionele gezichten, met sporen van uitputting en stress. Een krachtig stuk journalistiek werk.

Sinds de coronacrisis buigen vele denkers zich over de vraag hoe de mensheid dit onheil over zichzelf heeft afgeroepen, maar ook hoe de wereld na deze crisis eruit zou moeten zien. De schone luchten boven India waardoor de Himalaya sinds dertig jaar ineens weer zichtbaar werd, vulden velen met verbazing en verontrusting. Documentair fotografen houden zich al langere tijd bezig met de problemen van vervuiling, ontbossing, urbanisatie, voedselproductie en klimaatcrisis. Voor dit nummer hebben we enkele prijswinnaars van de World Press Photo en van de Sony World Photography Awards geïnterviewd over hun werk. Maximilian Mann onderzoekt hoe het zoutmeer Urmia in het noordwesten van Iran langzaam maar zeker opdroogt. Pierpaolo Mittica legt vernietiging van de natuurlijke omgeving vast in esthetisch mooie beelden. Florian Ruiz brengt het onzichtbare gevaar van radioactiviteit in beeld met assemblage en collage. Hoe de wereld er beter uit kan zien wordt ook onderzocht. Luca Locatelli houdt zich bezig met oplossingen voor het wereldwijde milieu- en afvalprobleem en Peter Bialobrzeski richt zich op de natuur die een plaats zoekt in de grote steden. Al deze fotografen laten zien hoe belangrijk het is om visueel materiaal te scheppen om het publiek bewust te maken van de wereld om ons heen. De prijzen die zij krijgen helpen hen daar enorm bij, want daardoor wordt hun betrokken werk zichtbaar voor een groter publiek. ­

