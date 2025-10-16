De paddenstoel aan het einde van de wereld: een tentoonstelling over verval en veerkracht

terug

Hoe leven we verder in een wereld die steeds meer onder druk staat? De natuur geeft ons een verrassend antwoord: ze komt bijna altijd weer terug, zelfs op plekken die onherstelbaar beschadigd of verlaten lijken. In de tentoonstelling De paddenstoel aan het einde van de wereld maak je een wandeling langs indrukwekkende, spectaculaire en spannende kunstwerken van zeven kunstenaars en kunstenaarsduo’s. Zij laten zien hoe wij kijken naar de natuur, hoe we er deel van uitmaken en hoe de mens vaak alles dat leeft beïnvloedt en naar eigen hand probeert te zetten.



Sommige kunstwerken tonen hoopvolle samenwerkingen tussen mens en natuur, terwijl andere werken juist de schade laten zien die onherstelbaar is. Voor een aantal werken worden ook nieuwe technologieën en samenwerkingen met wetenschappers ingezet om zo frisse ideeën en beelden vorm en inhoud te geven. Laat je verrassen, raken en inspireren door kunst die vragen stelt over onze toekomst, onze plek in de wereld en wat we kunnen leren van de veerkracht van de natuur.

De paddenstoel aan het einde van de wereld

In het boek De paddenstoel aan het einde van de wereld beschrijft antropoloog Anna Lowenhaupt Tsing hoe na de atoombomaanval op Hiroshima een matsutake-paddenstoel – die juist gedijt in door de mens verstoorde landschappen – als eerste teken van leven verscheen. Ze volgt de reis van deze zeldzame paddenstoel; van plukkers in Oregon tot fijnproevers in Japan. Hun verhalen laten zien hoe de geschiedenis en ecologie van deze paddenstoel verweven zijn met de kwetsbare levens van mensen. Zo onderzoekt Tsing de gevolgen voor de mens die moet leven in een natuur die door eigen toedoen ontregeld is; een idee dat de basis vormt voor deze tentoonstelling.

In de tentoonstelling

De paddenstoel aan het einde van de wereld is verdeeld over de twee grote tentoonstellingsruimtes van CODA Museum (de grote zaal en de Noordzaal). CODA combineert deze ruimtes tot één grote ervaring. In de tentoonstelling is onder andere een unieke installatie te zien van meerdere (video)werken van het duo Broersen & Lukács. De werken zijn in deze samenstelling nog niet eerder in Nederland te zien geweest. In de tentoonstelling is ook een aantal spectaculaire, grootschalige werken te zien, zoals een zeven meter hoog ‘worteltapijt’ van Diana Scherer, een monumentale software-installatie van het duo Driessens & Verstappen en kunstwerken met geur en geluid van Suzette Bousema. Bijzonder zijn de bruiklenen van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Otobong Nkanga, waarvan onder andere een acht meter breed wandtapijt te zien is in de tentoonstelling.

Opening

De paddenstoel aan het einde van de wereld wordt geopend op zondag 9 november om 14.30 uur in CODA Museum. Aanwezig zijn bij de opening? Meld je dan hier aan of ga naar www.coda-apeldoorn.nl/paddenstoel.

Deelnemend kunstenaars

Suzette Bousema, Broersen & Lukács, Driessens & Verstappen, Maartje Korstanje, Otobong Nkanga, Zeger Reyers, Diana Scherer