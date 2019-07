De jury van de tweejaarlijkse Theaterfotografie Prijs nomineert de beste series uit de ingezonden theaterfoto’s van het afgelopen seizoen. Deze series worden getoond in Internationaal Theater Amsterdam tijdens het Nederlands Theater Festival 2019, van 5 tot en met 15 september. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater op zondag 15 september. De winnaar ontvangt een speciaal voor deze prijs gemaakt kunstwerk van Casper Faassen.

Genomineerd voor de Theaterfotografie Prijs 2019 zijn:

Fred Debrock voor de serie Beginnersvan Theater Malpertuis

Uit het juryrapport: ‘In deze serie zit werkelijk in elke foto een verhaal. Het prikkelt de fantasie en bij elke foto word je nieuwsgieriger en hongerig naar meer. “Hopperiaans”, “Ik wil dit zien” zijn slechts enkele van de reacties van de juryleden…’

Bas de Brouwer voor de serie Planktonvan Frascati Producties / Anna Verkouteren Jansen & Hendrik Kegels

Uit het juryrapport: ‘Het is bizar intrigerend, raadselachtig en met veel humor en finesse vastgelegd. De bijna bewuste lelijkheid hypnotiseert en veroorzaakt dat je de foto’s steeds opnieuw wilt bekijken. De illusie van het beeld geeft lading aan het verlangen de voorstelling te willen zien.’

Bart Grietens voor de serie Paradijsvertragingvan Collectief Het Paradijs / Rudolphi Producties

Uit het juryrapport: ‘De hele serie spat van de dynamiek, emotie en energie. Elke foto leeft en intrigeert. Dit is intelligente, scènefotografie in de puurste vorm, waarbij door slimme focus vrijwel elk beeld verbonden wordt door een belangrijk thema uit de voorstelling.’

De jury van de Theaterfotografie Prijs 2019: Anna van Kooij (voorzitter), fotograaf |Bart van Mossel, ex-theaterdirecteur | Chris van Houts, fotograaf | Daria Bukvić, regisseur | Fred Boot, theaterproducent | Rein Hofman, acteur

De Middag van de Theaterfotografie

Theaterfotografie is een vak apart. De foto’s moeten niet alleen als krachtig beeld op zichzelf staan, maar ook de ziel en aantrekkingskracht van een voorstelling vatten én communiceren met een publiek.

In aanloop naar de uitreiking vindt zondag 15 september van 15.00 tot 17.00 uur De Middag van de Theaterfotografie plaats in Theater Bellevue, Amsterdam op. Keynote Speaker Helen Sloangeeft er een lezing over haar werk als set- en stillfotograaf bij de serie Game of Thrones.

Kaarten voor De Middag van de Theaterfotografie zijn te koop via www.tf.nl

