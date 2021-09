De GFX50S II beschikt met zijn 51,4 Megapixel sensor over een zeer groot beeld oplossend vermogen, waarbij ieder detail in scherpte over het gehele opnamegebied wordt vastgelegd. Het licht wordt geregistreerd op een pixel die maar liefst 1,7 keer groter is als die van een full-frame sensor*2, waardoor er een groot dynamisch bereik met een zeer goede signaal ruisverhouding ontstaat. Dit resulteert in een opname die bestaat uit een diepe tonaliteit en waarbij ieder detail zichtbaar blijft, vanaf de schaduwpartijen tot en met de hooglichten. Dit alles met een minimum aan ruis, zelfs bij opnames met weinig licht.