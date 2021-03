Met Virtual Reality (VR) en Computer Generated Imaging (CGI) wordt het onmogelijke werkelijkheid. Het is een nieuwe vorm van beeldcreatie welke vormgevers, kunstenaars en filmmakers gebruiken om hun boodschap nog beter te kunnen vertellen. Het wordt op veel plekken toegepast en is al niet meer weg te denken uit onze wereld. De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB), met haar faculteiten de Nederlandse Fotovakschool, de Dutch Filmers Academy en de Amsterdam Film School, omarmt deze nieuwe behoefte en komt met opleidingen op dit gebied.

In fotografieland wordt steeds meer gemaakt met CGI. Dit zie je bijvoorbeeld in de auto-industrie. Het vak van fotograaf verschuift daarmee steeds meer naar het werken met CGI. Volgens Paul Akkermans, bestuurder van de NAVB, is er meer en meer behoefte aan beeldcreatie in de breedste zin van het woord. Het wordt steeds minder interessant met welk technisch middel dit gebeurt. De ene keer is dit film, de andere keer fotografie of CGI. Is met deze verschuiving de fotograaf dan uitgespeeld? Volgens Akkermans zeker niet. “Voor een fotograaf is het juist veel makkelijker om met CGI-programma’s te werken dan iemand die geen ervaring heeft met fotografie. Een fotograaf weet precies hoe het licht en de schaduw valt. Hij kan heel goed de juiste setting klaarzetten, want hij doet dit ook in een studio. Het is dus eigenlijk een uitbreiding op de skills van de fotograaf.”

Vanaf september 2021 maakt de NAVB een start met het aanbieden van opleidingen in CGI in deeltijd en voltijd. Iedereen met een passie voor vormgeving, computers en techniek die hun artistieke expressie voor 3D vormgeving willen onderzoeken, kan beginnen. CGI zal als afzonderlijke opleiding worden aangeboden, maar het wordt ook in al bestaande opleidingen verweven. De NAVB werkt samen met het bedrijfsleven, een softwareproducent, voor kennisdeling en innovatie bij de ontwikkeling van het lesmateriaal. Studenten die de CGI-opleiding gaan volgen, krijgen les via een elektronische leeromgeving.

Voor meer informatie: https://fotovakschool.nl/home/opleidingen