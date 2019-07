De Nachtwacht van Rembrandt is misschien wel het meest bekende schilderij van Nederland. Als eerbetoon aan dit meesterwerk maakten fotograaf Julius Rooymans en ontwerper Hans Ubbink een fotografische replica: de Nachtwacht360 en zijn Keerzijde.

Daarvoor hebben zij look-a-likes gezocht voor alle personages en ook de kostuums en attributen zijn nauwkeurig nagemaakt. Aan de keerzijde is het perspectief van de schilder te zien, wat een bijzonder beeld geeft van het onderwerp en de kunstenaar aan het werk.

Canon Nederland is als adviseur betrokken bij het project en betrok Het Beeldgebouw als partner bij het maken van de afdrukken. Eigenaar Arno de Winter sloot zich graag bij dit project aan: “Zo belangrijk als de kwaliteit van het schilderdoek vroeger was voor Hollandse Meesters als Rembrandt, zo belangrijk is een kwalitatieve print voor moderne ‘meesters’. We hebben ervoor gekozen om de Nachtwacht360 af te drukken met de Océ Arizona 480XT printer. Hiermee kunnen we een hoogwaardige print maken die recht doet aan de details die in deze fotografische reproductie zo zorgvuldig in beeld gebracht zijn. We zijn trots op het resultaat en onze bijdrage aan dit bijzondere project!”

Nachtwacht360 en zijn Keerzijde is tot en met 4 augustus te zien in het atelier van Hans Ubbink in de Van Gendthallen op de Oostenburgermiddenstraat 101 in Amsterdam. Ook is de reproductie binnenkort te zien in het Rijksmuseum als onderdeel van de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. Kijk voor meer informatie op www.nachtwacht360.nl.