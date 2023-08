De Middel en Meloni – The Kabuler

terug

Hoe fotografeer je één van de meest gedocumenteerde regio’s ter wereld van de afgelopen twintig jaar? Die vraag stellen Magnum-fotografen Cristina de Middel (1975) en Lorenzo Meloni (1983) zich wanneer ze in januari 2022 afreizen naar Afghanistan.

The Kabuler_Bamyan, Afghanistan, January 2022 © Lorenzo Meloni Magnum Photos

Met het vertrek van de westerse troepen in 2021, neemt ook de belangstelling voor het land in de westerse media af. Terwijl de taliban zich tijdens de reis van De Middel en Meloni opnieuw positioneren, brengt het duo met het fotoproject ‘The Kabuler’ Afghanistan voor hun lens. De foto’s – krachtige portretten, surrealistische landschappen en alledaagse beelden – vormen de basis voor een eenmalig uitgegeven magazine, genaamd ‘The Kabuler’. Begeleid door essays, interviews en verhalen presenteert The Kabuler een genuanceerd beeld van Afghanistan, waarin luchtige onderwerpen en humor niet worden geschuwd.

De Middel en Meloni reizen met betrekkelijk veel vrijheid door Afghanistan. Het duo bezoekt onder meer de steden Kaboel en Bamyan, komt langs verlaten dorpen en doorkruist gebieden die doen denken aan een maanlandschap. Onderweg spreken en fotograferen ze verschillende mensen binnen de Afghaanse samenleving. Ze brengen talibanstrijders in beeld, die verwonderd rondlopen in een pretpark in Kaboel, een plek waartoe zij ten tijde van de aanwezigheid van westerse troepen geen toegang hadden. Kinderen die cricket spelen op een verlaten Amerikaanse militaire basis. En ook Afghaanse vrouwen die discreet naar beautysalons gaan, worden vastgelegd door de camera. Gedurende hun reis dagen De Middel en Meloni zichzelf – en elkaar – uit om op een andere manier te fotograferen dan ze gewend zijn, en laten ze zich inspireren door elkaars verschillende manier van werken. The Kabuler volgt de redactionele structuur van een tijdschrift. Aan de hand van katernen zoals lifestyle, fashion, en gastronomy brengen de fotografen op eigenzinnige manier in beeld waar het land ten tijde van hun reis staat en laten ze het publiek kennis maken met de vele gezichten van Afghanistan.

CRISTINA DE MIDDEL

Cristina de Middel (1975, Spanje) is documentair fotograaf en staat bekend om haar fotoprojecten met een conceptuele grondslag. Met haar werk laat De Middel zien dat fotografie niet altijd naar de werkelijkheid hoeft te verwijzen, maar dat dit evengoed fictie kan zijn. De Middel heeft samenwerkingen op haar naam staan met onder meer Christian Dior, Vogue USA en FC Barcelona. In 2017 ontving zij de Infinity Award van the International Center of Photography. De Middel werd in 2022 benoemd tot voorzitter van Magnum Photos.

LORENZO MELONI

Lorenzo Meloni (1983, Italië) is fotograaf en maakt portretten van conflicten en de impact daarvan op mensen en landschappen. Met meer dan tien jaar ervaring in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft Meloni belangrijke conflicten vastgelegd in onder andere Irak, Libië en Syrië. Zijn werk is gericht op het ontrafelen van complexe verhalen over de gevolgen van oorlog. Meloni’s werk is onder andere gepubliceerd in Time magazine, The Times, Le Monde en Vanity Fair en is onder meer te zien geweest op de Biënnale van Venetië. Meloni is sinds 2020 lid van Magnum Photos.

Kunsthal Rotterdam | t/m 27 augustus