De Mens in Visserhallen

Van 26 maart tot en met 14 mei is in de Visserhallen te IJmuiden de expositie De Mens te zien. De mens is een heel ruim begrip en op de expositie worden enkele kanten door 17 fotografen op geheel eigen wijze in beeld gebracht.

© Sabina van Gils

Armando Jongejan laat in sfeervolle zwart-wit foto’s een processie zien van monniken in een klooster. In groot contrast hangen daarnaast vleeskleurige foto’s van Mischa Keijser van een naakte vrouw in verlaten omgeving. Het gaat daarbij om de vormen van het lichaam. Het werk waarmee 2 studenten van de Foto-academie recent cum laude zijn afgestudeerd, is te zien. Mariet Dingemans brengt parochianen en een woongroep liefdevol en soms ironisch in beeld. Het laatste in de vorm van een film. Sabina van Gils maakt samen met dichter Bas Belleman nieuwe sprookjes. Met lichtboxen en foto’s worden de verhalen op poëtische wijze verteld en komen menselijke emoties als jaloezie, verlangen, lust en wraakzucht aan bod. In de grote hallen worden de foto’s aan de wand afgewisseld door driedimensionaal werk van beeldend kunstenaar Maud Ramaekers. De mens in de verdrukking en ‘Disconnected’ van zijn omgeving.

Tijdens de expositie kunnen bezoekers op bepaalde dagen hun portret laten maken en er zijn artist talks. De expositie De Mens vindt plaats van 26 maart tot en met 14 mei 2023 en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De officiële opening is op zaterdag 25 maart om 17.00 uur. Tijdens de opening is er muziek te horen van het Jacqueline Bieze Kwartet en is er een voordracht van Bas Belleman.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden;

www.visserhallen.nl