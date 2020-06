Michel Szulc Krzyzanowski heeft een boek geschreven over zijn leven en werk. Het boek leest als een thriller met minder vrolijke passages van een getraumatiseerde Poolse vader die vocht voor de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog en een Brabantse moeder, die ook niet altijd even aardig was. Michel had, kort gezegd, geen plezierige jeugd. Om zich uit zijn jeugd te ontworstelen vond hij zichzelf opnieuw uit. Hij schiep noodgedwongen een eigen identiteit en hij deed dat door middel van de fotografie. In zijn boek De man die over zijn schaduw sprong, vertelt hij voor het eerst uitgebreid over zijn leven en vooral over de vorming van zijn kunstenaarschap door zijn vroege jaren.

Uit het persbericht: In 1970 behaalde Michel Szulc Krzyzanowski z’n einddiploma aan de kunstacademie en begon onstuimig en enthousiast aan z’n loopbaan als autonoom en conceptueel fotograaf. We zijn nu vijftig jaar later en inmiddels is zijn fotografie, gemaakt in die halve eeuw, door miljoenen mensen gezien. Zijn werk is opgenomen in de collecties van alle belangrijke musea in de wereld en in Nederland is het erkend als cultureel erfgoed. Wat motiveerde en zelfs dwong hem om voor deze levensweg te kiezen? Om vijftig jaar vol overgave volledig aan creatieve fotografie te wijden? En wat waren belangrijke, bijzondere en opmerkelijke ervaringen in de wereld van de fotografie? De afgelopen zes maanden heeft Michel Szulc Krzyzanowski, begeleid door een team van deskundige researchers, fact-checkers en redacteuren, het boek De man die over zijn schaduw sprong geschreven. Het is deel 1 tot aan het jaar 2005. Het boek is veel meer dan een opsomming van feiten en gebeurtenissen: het geeft inzicht waarom het een absolute noodzaak kan zijn volledig in een onstuitbare passie voor fotografie op te gaan. Het verklaart hoe zodoende persoonlijke groei en ontwikkeling effectief kan worden gestimuleerd. En hoe de uitkomsten van dat proces met een zo groot mogelijk publiek kunnen worden gedeeld. Tevens geeft dit boek inzicht hoe overeind te blijven in de opmerkelijke en vaak bizarre wereld van de fotografie. De man die over zijn schaduw sprong is uitgegeven als een hardcover boek in een eerste oplage van 400 exemplaren. Het heeft 264 pagina’s, 173 voetnoten en 95.000 woorden.

Het boek is uitsluitend te verkrijgen via de website:

https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-man-die-over-zijn-schaduw-sprong/38048