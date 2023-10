terug

De Lichtkamer wordt geopend: De nieuwe werkplaats voor analoge fotografie in ’s-Hertogenbosch

Na maanden breken, sjouwen en bouwen wordt op vrijdag 6 oktober De Lichtkamer geopend door Mike van der Geld, de wethouder van cultuur. De Lichtkamer is de nieuwe werkplaats voor analoge fotografie aan de Pelssingel in ’s-Hertogenbosch. In deze door Shirley Welten geïnitieerde ruimte vind je een natte en droge doka voor analoge zwart/wit- en kleurenfotografie en een atelier voor experimentele fotografische technieken.

Fotografen en beeldend kunstenaars kunnen hier zelfstandig film ontwikkelen en afdrukken maken op verschillende formaten.Ook is er voldoende ruimte en daglicht om werk ter plekke te beoordelen, schoon te snijden en te retoucheren. Daarnaast is het voor professionals mogelijk om de ruimtes van De Lichtkamer te huren en er zelf workshops of cursussen aan te bieden. Voor amateurs is het mogelijk gedurende het jaar aan workshops deel te nemen of met ondersteuning in de doka te werken aan het maken van afdrukken.

De Lichtkamer is behalve een werkplaats een plek voor ontmoeting, inspiratie, kennisdeling en ontwikkeling. Het team van De Lichtkamer bestaat uit professionals met diverse fotografische en beeldende achtergronden. Er worden workshops aangeboden om makers vertrouwd te maken met verschillende analoge en experimentele fotografische processen. Daarnaast organiseert de Lichtkamer activiteiten zoals portfolio besprekingen, meet-ups en presentatie momenten van betrokken kunstenaars.

Het kloppende hart van de Lichtkamer is beeldend kunstenaar Shirley Welten. Vanuit haar praktijk waar de liefde voor analoge fotografie centraal staat en de wens deze te delen met andere kunstenaars, fotografen en makers is De Lichtkamer ontstaan. Op vrijdag 6 oktober om 15.00 uur zijn fotografen, kunstenaars en liefhebbers van fotografie welkom om zich onder te dompelen in de wonderschone wereld en eindeloze mogelijkheden van de analoge fotografie.

Aanmelden kan via www.delichtkamer.nl of mail naar info@delichtkamer.nl.