Ter nagedachtenis aan oprichter Willem Poelstra organiseert Stichting Forhanna jaarlijks de Willem Poelstra lezing, waarvoor een spraakmakende spreker uit de documentaire fotografie wordt uitgenodigd om over zijn/haar werk en/of de stand van het vakgebied te spreken, veelal makers die vergaand betrokken zijn bij hun eigen diepgravende documentaire projecten.

De Nederlandse fotograaf Henk Wildschut zal op 17 november 2021 de Willem Poelstra lezing houden, die in het teken staat van zijn project Afstand (Distance), dat in opdracht van het Rijksmuseum is gemaakt en daar momenteel te zien is. Afstand toont Wildschuts unieke visuele interpretatie van de impact van de corona-maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen. De fotograaf vertelt hoe hij de opdracht vertaalde in zijn visuele aanpak, het proces van redactie en vormgeving van zijn boek en de tentoonstelling.