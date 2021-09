Door de aangekondigde opening, na de zomer, van het museum voor elektronische muziek “Our House” in het voormalige pand van de discotheek iT (‘de iT’) aan de Amstelstraat, herinnerde fotograaf Co de Kruijf zich de lange, hete clubnachten van 1992, toen hij als jonge fotograaf de legendarische nachtclub had geprobeerd te vereeuwigen. Nu is er de expositie van De iT-files van Co de Kruijf bij Gallery WM Gallery WM – Elandsgracht 35, 1016TN, Amsterdam.

In zijn archief vond hij een serie negatieven waar hij bijna 30 jaar lang niet naar had omgekeken. Het is een ware schatkist gebleken, waarin beroemde en onbekende nachtvlinders van de iT in al hun extravagantie en alledaagsheid zich laven aan het gevoel deel te zijn van misschien wel de wildste discotheek van Nederland ooit. Travo’s en tieten, homo’s en hetero’s, DJ’s en dildo’s, piemels en pillen, go-go dansers en provincialen – allen passeren ze de revue. Het beeld dat oprijst uit de de foto’s van De Kruijf is dat van inclusiviteit – een uitgaanstempel waarin iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of etnische achtergrond, zich veilig waande in hun zoektocht naar extase, extravagantie, excessen en hitsige one-night-stands.

Geopend in september 1989 door de van oorsprong Oostenrijkse Manfred Langer, werd de iT snel een doorslaand succes. De themafeesten zoals de Hollywood-, Halloween- en Gouden Driehoek Prijs party’s waren spraakmakend. De inclusieve sfeer en de tomeloze energie van feestbeest Manfred Langer trok nationale en internationale beroemdheden als Nelly Frijda, Richard Kraijcek, Marco van Basten, Grace Jones, Eddy Murphy en Boy George naar de club. Niet alleen zij maar iedere gast, ook totaal onbekenden, konden zich in de iT een ster wanen.

Waar de RoXY geldt als eerste discotheek in Amsterdam waar House werd gedraaid was het met name de iT die deze nieuwe muziekstijl mainstream maakte. Door de inclusieve sfeer, door de mix van homo’s en hetero’s, van excentriekelingen en doorzon-types heeft de iT een belangrijke bijdrage geleverd aan een brede acceptatie van de homocultuur in Nederland.

Met de dood van Langer in 1994 kwam de klad in de club. Zónder het charisma van Langer en door een combinatie van politie-invallen, klagende buurtbewoners en onmogelijke huurprijzen sloot de club in 2002 haar deuren. Na een gedoemde herstart ging club iT in 2005 failliet.

Met “The iT Files” van Co de Kruijf opent Gallery WM de mogelijkheid om je weer heel even te wanen in de hoogtijdagen van niet alleen de iT, maar ook van Amsterdam als uitgaansstad, van Amsterdam als homo-hoofdstad van de wereld, van Amsterdam waar alles mocht, kon én gebeurde.

Co de Kruijf zal aanwezig zijn tijdens de feestelijke opening van “The iT Files” op:

Vrijdag 3 september 2021 tussen 15:00 – 20:00 uur bij Gallery WM – Elandsgracht 35, 1016TN, Amsterdam.

Expositie 3 september t/m 2 oktober 2021