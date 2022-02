Met trots introduceert Panasonic de nieuwe LUMIX GH6 – het nieuwste topmodel onder de spiegelloze LUMIX-camera’s gebaseerd op het Micro Four Thirds-systeem.

In 2009 introduceerde Panasonic de DMC-GH1, het eerste model in de LUMIX GH-serie die is gebaseerd op een hybride foto-/videoconcept. Sindsdien is de GH-serie verder ontwikkeld en voorzien van innovatieve functies op verzoek van gebruikers. Nu staat de serie dankzij zijn prestaties, flexibiliteit en robuuste ontwerp wereldwijd onder makers bekend als een eerste keus tool voor videografie. De LUMIX GH6 is de nieuwste toevoeging aan de serie die de grenzen van spiegelloze camera’s opnieuw weet te doorbreken.

De GH6 zal vanaf maart 2022 verkrijgbaar zijn voor € 2.199,- (adviesprijs) voor alleen de body. Andere kit samenstellingen: 12-60mm F3.5-5.6 € 2.499,- (adviesprijs) en 12-60mm F2.8-4.0 € 2.799,- (adviesprijs).

Krachtige, professionele videoprestaties

De LUMIX GH-serie van Panasonic wordt algemeen beschouwd als een baanbrekende sensatie door zijn uitstekende video-opnameprestaties en geavanceerde functies die voldoen aan professionele kwaliteitsniveaus en standaarden. De nieuwe LUMIX GH6 zet deze lijn voort, door als eerste camera in de LUMIX-serie de mogelijkheid te bieden om 5,7K/30p interne video-opnames te maken in ProRes 422 HQ en ProRes 422. Hierdoor is niet-lineaire bewerking zonder transcodering mogelijk.

Met 5,7K 4:2:0 10-bit 60p/50p en 5,8K 30p/25p/24p (4.4K 60p) 4:2:0 10-bit anamorfische 4:3 modi realiseert de LUMIX GH6 een hogere resolutie en bitsnelheden dan ooit te voren. Bovendien biedt deze camera het nieuwste op het gebied van hoge beeldkwaliteit, veelzijdigheid en dynamisch bereik die nodig zijn voor alle typen videoproductie.

De LUMIX GH6 is verder in staat om interne opnames in 4:2:2 10-bit Cinema 4K 60p vast te leggen en deze opnames gelijktijdig in 4:2:2 10-bit Cinema 4K 60p uit te voeren via HDMI.

Er kunnen 4:2:0 10-bit 4K 120p (equivalent van 5x slow motion1) en 4:2:2 10-bit FHD 240p HFR (High Frame Rate) video’s met audio worden opgenomen om creatieve bewerkingen zoals speed ramping mogelijk te maken. FHD-opnames bij maximaal 300 fps (equivalent van 12,5x slow motion1) VFR (Variable Frame Rate) maken een dynamisch bewegend onderwerp mogelijk.

Oververhitting kan een desastreus probleem zijn bij continu opnemen, vooral wanneer de resolutie en de framesnelheid worden verhoogd. De LUMIX GH6 biedt echter onbeperkte opnametijd2 in alle modi doordat een ventilator zorgt voor geforceerde koeling die warmteverspreiding optimaliseert.