Almelo, 15 oktober 2020 – FUJIFILM presenteert de X-S10, een nieuwe, compacte en lichtgewicht semiprofessionele systeemcamera uit de X-Serie. Met de X-S10 systeemcamera kan iedereen eenvoudig foto’s en video’s van professionele kwaliteit maken en is daarmee dus uitermate geschikt voor alle fotografen en videomakers met grote ambities. Door zijn compacte afmeting en lage gewicht – hij weegt slechts 450 gram – kan deze camera bovendien gemakkelijk overal mee naartoe genomen worden.

Daarnaast is de X-S10 zéér eenvoudig in het gebruik en beschikt hij over een intern beeldstabilisatiesysteem (IBIS), dat tot maar liefst 6-stops* aan bewegingsonscherpte kan onderdrukken. Kleine handbewegingen kunnen dus eenvoudig door deze camera worden opgevangen, waardoor alle scherpte in de opname wordt behouden.

De FUJIFILM X-S10 is geschikt voor iedereen die van fotograferen of filmen houdt.

Het is een camera die bovendien beschikt over diverse professionele opties en mogelijkheden, maar waarmee iedere fotograaf eenvoudig mee overweg kan. Het is een ware allemansvriend, want naast een volledige handmatige bediening kan de camera ook gebruikt worden op diverse semi-automaat standen. En, voor iedereen die dat toch nog nét even te ingewikkeld vindt, bestaat er ook de mogelijkheid om te kiezen voor de AUTO/SP (Scene Positie herkenning)-optie. Daarmee kunnen prachtige opnames worden gemaakt, waarbij de camera de meest belangrijke instellingen voorprogrammeert − die altijd nog naar wens aangepast kunnen worden. Zo hoeft er geen moment verloren te gaan.

De FUJIFILM X-S10 is beschikt naast alle beproefde FUJIFILM Fototechnieken ook over een scala van mogelijkheden waarmee op hoog niveau kan worden gefilmd. De video-specificaties liegen er niet om! Met een resolutie van 4K en maximaal 30 beelden per seconde kan een video met een kleurdiepte van 4:2:2 10-bit worden opgenomen. En alsof dat nog niet genoeg is kunnen er ook prachtige slow-motion opnames mee worden gemaakt in Full-HD tot maar liefst 240 beelden per seconde. Daarmee kan elke opname tot 10x vertraagd worden weergegeven. Ook handig is het inklapbare en kantelbare scherm dat tot 180 graden kan worden uitgeklapt. Ideaal voor vloggers. Met behulp van de FUJIFILM Cam Remote app kunnen beelden via Bluetooth en Wifi snel en eenvoudig worden gedeeld met vrienden en familie óf op sociale media.

Razendsnel scherpstellen

De X-S10 is voorzien van een razendsnel hybride autofocussysteem met fasedetectie.

In totaal beschikt deze camera over maar liefst 2,16 miljoen fasedetectie-pixels die over de gehele sensor zijn uitgespreid. Hierdoor heeft de X-S10 een zéér snel en uiterst accuraat autofocussysteem. Gezichten worden vrijwel onmiddellijk door deze camera herkend en het autofocussysteem is zo gebouwd dat er razendsnel op de ogen kan worden scherpgesteld. Zelfs als de lichtomstandigheden minder gunstig zijn, want de FUJIFILM X-S10 kan scherpstellen tot maar liefst -7Ev.

Eersteklas beeldkwaliteit

De X-S10 is uitgerust met een High Resolution 26,1 Megapixel X-TransTM CMOS4 (BSI) beeldsensor. Een beeldsensor die garant staat voor eersteklas beeldkwaliteit, waarmee dankzij deze techniek ook bij weinig licht nog de prachtigste opnames gemaakt kunnen worden. De beeldverwerkingsprocessor van deze camera is bovendien in staat om ook de kleinste details haarscherp weer te geven. Daarnaast kan er vertrouwd worden op de meer dan 80 jaar ervaring die FUJIFILM heeft op het gebied van kleurreproductie.

De FUJIFILM X-S10 is een systeemcamera voor iedereen. Of je nu fotograaf, videomaker, filmer, vlogger, of gewoon hobbyist bent. Deze camera van FUJIFILM brengt ieders creatieve ambities tot leven. De FUJIFILM X-S10 is vanaf eind november 2020 verkrijgbaar bij de vertrouwde FUJIFILM X serie Dealers.

Belangrijkste productkenmerken

1. Een nieuw ontwikkeld en kleiner IBIS-systeem gemaakt voor een kleinere camerabehuizing.

Het in de camera ingebouwde mechanisme voor het interne beeldstabilisatie-systeem (IBIS) is ongeveer 30% kleiner dan het mechanisme dat wordt toegepast in de FUJIFILM X-T4. Ondanks het kleine en compacte formaat van deze camera die slechts 450 gram weegt, is de X-S10 in staat om het beeld tot 6-stops* en over vijf assen te kunnen stabiliseren. Deze camera is bovendien de eerste camera in het middensegment die is uitgerust met een speciale bewegingssensor. Deze sensor zorgt ervoor dat kleine trillingen, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het mechanische sluitermechanisme, kunnen worden onderdrukt. Hierdoor wordt een nog hogere beeldkwaliteit gewaarborgd.

De moeite van het vermelden waard is dat de X-S10 is voorzien van een ergonomisch verbeterde, stevige, diepe grip waardoor het uit de hand fotograferen en het fotograferen met grotere objectieven prettiger is. Hierdoor kan de camera stabieler worden vastgehouden, wat resulteert in scherpere beelden. De voorzijde en de bovenzijde van de camera zijn in een hoogwaardige kwaliteit aluminium uitgevoerd, waardoor de camera stevig en robuust aanvoelt.

* Een beeldstabilisatie van maximaal 6 stops bij 20 van de 30 beschikbare (XF/XC) objectieven die er momenteel voor de X-Serie verkrijgbaar zijn.

2. Maar liefst 18 verschillende filmsimulaties en een verbeterde ‘AUTO’-functie voor een uitmuntende beeldkwaliteit.

De FUJIFILM filmsimulaties zijn ontwikkeld als hommage aan de analoge rolfilm technologie van weleer. De FUJIFILM X-S10 beschikt over maar liefst 18 exclusieve filmsimulaties, waaronder FUJIFILM ‘s allernieuwste ETERNA bleach bypass, een filmsimulatie met een lage verzadiging en een hoog contrast. In de filmwereld staat deze techniek beter bekend als zilverretentie. In de vroege dagen waarin nog ‘film’ werd gebruikt voor het maken van filmopnames, was dit een chemisch effect waarbij het bleekproces tijdens de verwerking van een kleurenfilm werd overgeslagen om zo een speciale sfeer te creëren.

De X-S10 beschikt over een verbeterde [AUTO / SP (scènepositie)]-functie, die automatisch de meest geschikte instellingen selecteert zonder dat er fijne aanpassingen in de instellingen nodig zijn. Het fotograferen van landschappen met levendige kleuren en grote contrastverschillen, het maken van portretten met levensechte huidskleuren, of het maken van een opname in een tegenlichtsituatie is nu nog eenvoudiger.

3. Snel veel opnames maken dankzij een snel en accuraat AF-systeem

De combinatie van een snel en accuraat autofocussysteem en de mogelijkheid om bewegende onderwerpen eenvoudig te kunnen volgen is te danken aan het feit dat de sensor in deze camera beschikt over maar liefst 2,16 miljoen fasedetectie-autofocuspixels. De X-Processor 4 waarmee deze camera is uitgerust, kan daardoor binnen 0,02 seconden scherpstellen tot maar liefst -7 Ev*.

De FUJIFILM X-S10 is uitgerust met een uiterst precies autofocus volgsysteem om bewegende onderwerpen te kunnen volgen. Daarnaast beschikt de camera over gezicht- en oogdetectie om automatisch scherp te kunnen stellen op een gezicht en op de ogen. De camera is tevens voorzien van een systeem waardoor er geen sprake meer is van een zogenoemde ‘blackout’* tussen de beelden door en waarbij je even geen zicht had op het te fotograferen onderwerp. De camera is in staat om tot 8 beelden per seconde te fotograferen met behulp van de mechanische sluiter en tot maar liefst 30 beelden per seconde als er gebruik wordt gemaakt van de elektronische sluiter.

* Wanneer de XF50mmF1.0 op de camera wordt gemonteerd.

* Alleen beschikbaar wanneer er gekozen wordt voor de elektronische sluiter.

4. Volledig ‘Vari-Angle’ LCD-scherm en een elektronische zoeker (EVF) die beschikt over drie verschillende standen in snelheid.

De FUJIFILM X-S10 beschikt over een ‘Vari-Angle’ LCD-scherm dat volledig kan uitklappen en dan ook nog 180 graden kan draaien. Hierdoor zijn alle denkbare kijkhoeken mogelijk en is de camera uitermate geschikt voor het maken van selfies en video-opnames in vlog stijl.

De ‘Live View’-functie van de elektronische zoeker beschikt over 3 verschillende snelheidsstanden. Zo kan er prioriteit worden gegeven aan omstandigheden bij weinig licht, de zichtbare resolutie of aan de verversingssnelheid van de EVF.

5. Uitgebreide video-mogelijkheden.

De FUJIFILM X-S10 maakt 4K-beelden uit een hoeveelheid data die gelijk staat aan 6K. Hierdoor ontstaat een beeld van hoogwaardige kwaliteit met een lagere ruiswaarde. De camera is in staat om beelden op te nemen in een resolutie van 4K30P en 4:2:0 – 8-bit video op een SD-geheugenkaart die in de camera wordt geplaatst. Hij kan zelfs 4K30P 4:2:2 – 10 bit video opnemen wanneer gebruik wordt gemaakt van een externe recorder die op de HDMI poort wordt aangesloten.

De FUJIFILM X-S10 kan ook slow-motion beelden maken in Full HD met een opnamesnelheid van 240 beelden per seconde. Opnames kunnen daardoor tot 10x vertraagd worden afgespeeld. Zo kan een snel bewegend onderwerp tot in detail worden gevolgd.

Als toevoeging daarop kan, naast het reguliere IBIS-systeem waarover de FUJIFILM X-S10 beschikt, ook gebruik worden gemaakt van digitale beeldstabilisatie (DIS). Hierdoor kunnen bewegingen nog meer worden opgevangen en onderdrukt. In combinatie met de ‘IS Boost’-instelling wordt vrijwel iedere onverwachte handbeweging met de camera opgevangen.

Met behulp van de speciale ‘opnameknop’ voor video die op de bovenzijde van de camera zit kunnen FUJIFILM X-S10-gebruikers een video-opname eenvoudig en snel starten, zelfs als er op dat moment foto’s met de camera worden gemaakt. De instellingen voor belichting en scherpstellen worden automatisch opgenomen met de ‘AUTO’ instelling*