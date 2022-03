De beste Photoshop-alternatieven bieden geavanceerde fotobewerkingsoplossingen vergelijkbaar met Photoshop, maar zonder dat je een duur abonnement bij Adobe hoeft af te sluiten. Net als bij het afsluiten van een autoverzekering zul je natuurlijk liever voor een goedkopere optie kiezen dan Photoshop, waar je veel geld voor neer moet leggen. Photoshop is absoluut de meest bekende fotobewerkingssoftware, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het de beste is voor jou. Check bijvoorbeeld eens de onderstaande programma’s, wat goede alternatieven zijn van Photoshop. Wellicht zit er een software tussen die je nog beter vindt!

Pixlr X

Pixlr X is een bekende gratis foto-editor, beschikbaar als web-app. Deze HTML 5-fotobewerkingssoftware kan native apps een run voor hun geld geven. De Pixlr X-interface is minder goed dan die van Photoshop, maar alsnog kun je er prima mee werken. De workflow is gestroomlijnd en intuïtief: je kunt een foto vanaf je computer slepen en neerzetten of een URL toevoegen, en vervolgens aan de slag gaan met het aanpassen van afbeeldingen met bekende filters en schuifregelaars met één klik. Er ontbreken in Pixlr X helaas nog belangrijke functies. Aangepaste penselen zijn bijvoorbeeld gepland voor ontwikkeling in de toekomst, maar bestaan ​​nog niet.

GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een open-source fotografie-krachtpatser die werkt op Linux, Windows en macOS. Het beschikt over een groot aantal functies en functies die wedijveren met Photoshop. Er is ook een enorme gemeenschap van ontwikkelaars en artiesten die een breed scala aan plug-ins hebben gemaakt, waardoor dit een zeer aanpasbaar programma is. Als je een specifieke functie wilt gebruiken, is er waarschijnlijk een add-on voor. De interface is bovendien in hoge mate aanpasbaar, dus je kunt dingen terugdraaien of meerdere vensters en werkbalken gebruiken als dat nodig is. GIMP heeft onder meer hierdoor wel een steile leercurve.

Krita

Krita is open-source en gratis, ondersteund door een enorme gemeenschap van ontwikkelaars en getalenteerde artiesten die kunstwerken en methoden delen. Als je op zoek bent naar een actieve gebruikersgroep die investeert in het bespreken en delen van kunst, dan is Krita een geweldig alternatief voor Photoshop. Buiten de gemeenschap is Krita een ongelooflijk krachtige software voor het bewerken van foto’s, met honderden penselen en een engine voor het aanpassen van penseel, vector- en tekstmogelijkheden voor stripverhalen, een omhullende modus voor naadloos herhalende afbeeldingen en patronen en een krachtige bronmanager voor het importeren gereedschap van andere kunstenaars.

Photos Pos Pro

Photos Pos Pro is een Photoshop-alternatief dat bekend staat als zijnde rijk aan functies, met tools voor het bewerken van afbeeldingen, webdesign en het maken van documenten. Hoewel het de diepgaande aanpassingsmogelijkheden mist waar professionele fotografen op vertrouwen, is het nog steeds een uitstekend programma voor het maken van aanpassingen aan foto’s voor presentaties, marketingcampagnes of persoonlijk plezier. Een interessante functie is de aanpasbare interface, waarmee gebruikers een beginner- of pro-lay-out kunnen selecteren. Beide hebben hun voor- en nadelen, maar in wezen offert de beginnende lay-out kracht op voor bruikbaarheid, terwijl de professionele lay-out rijk is aan functies, zij het met een steile leercurve.