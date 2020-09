Jill Noteboom, Sanne Derks en Erik Borst hebben de opdracht ‘De Achterkant van Hilversum’ verworven en uitgevoerd, met verrassende resultaten. De drie verkozen projecten hebben allen een zeer andere focus, waardoor ze samen in een groepstentoonstelling in Museum Hilversum een veelzijdig beeld van de corona crisis en de impact hiervan op Hilversum en haar inwoners schetsen.

Sanne Derks beoogde met haar serie een eerbetoon te brengen aan de vrijwilligers die zich achter de schermen ook ten tijde van een pandemie onbezoldigd inzetten voor anderen. Het laat een diversiteit aan vrijwilligersinitiatieven zien en toont hoe vrijwilligers een brug slaan tussen klassen, generaties en culturen.

Erik Borst maakte met zijn project ‘Ouwe’ een portret van het park de Oude Haven en haar jonge bezoekers; een generatie op een plek in een tijd die misschien voorgoed veranderd is.

Jill Noteboom is, vanuit persoonlijk standpunt en geloof in de ernst en noodzaak van het onderwerp, de eenzaamheid in gedoken. Zij ging met verschillende mensen in gesprek over de verschillende facetten van eenzaamheid en portretteerde hen bij de achterdeur.

‘De Achterkant van Hilversum’ is een project met de doelstelling de onderzoeksfotojournalistiek te stimuleren. Het is een initiatief van Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum en het is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Gemeente Hilversum.

‘De Achterkant van Hilversum’

3 oktober t/m 13 november 2020