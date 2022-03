Op woensdag 6 april heeft Photo31 een inspirerend gesprek met Menno de Nooijer, ook Paul de Nooijer schuift halverwege het interview aan bij ons aan tafel. Schrijver en fotocoach Pieter van Leeuwen vraagt hen vanuit een prachtig decor in hun studio alles over het werk van DE+NOOIJER, bijzondere ervaringen, herinneringen en de betekenis van fotografie, film en performance.

Geïnspireerd door de nieuwe multimediale en digitale mogelijkheden, kiezen Paul en Menno bewust voor een mix van traditionele disciplines, gebaseerd op de idealen van het interdisciplinaire Bauhaus-theater van het Gesamtkunstwerk Oscar Schlemmer. In dit concept maakten fotografie en film deel uit van een groter totaalevenement. Ze brengen in hun performances een ode aan de magie van de donkere kamer, waar zwart overgaat in wit en vice versa. De essentie van het fotografische proces van schrijven met licht wordt hier uitgevoerd als een ritueel.

Paul de Nooijer (1943) en Menno de Nooijer (1967) werken al decennia samen aan fotografie, (animatie)films, installaties en performances, waarmee ze de visuele mogelijkheden van film en fotografie tot het uiterste drijven. Verschillende musea in binnen-en buitenland hebben hun werk in de collectie. Het eerste boek ‘Losing one’s Head’ verscheen in 1978, de film ‘De lachende koe’ werd in 1994 genomineerd voor een Gouden Kalf en het nieuwste boek ‘Is Heaven Blue?’ werd eind 2021 gepresenteerd. Hoog tijd voor een mooi gesprek bij Photo31.

