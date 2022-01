Photo31 organiseert voor de tweede keer een webinar vanuit Huis Marseille Museum for Photography in Amsterdam. Naar aanleiding van de expositie “Ao” zitten we met Charlotte Dumas aan tafel. Te midden van haar indrukwekkende beelden heeft visual story editor en curator Marc Prüst een diepgaand gesprek met Charlotte over haar werk, achtergrond en bijzondere ervaringen.

Sinds 2015 bestudeert Charlotte het Japanse eiland Yonaguni, ze fotografeerde en filmde het ernstig bedreigde ras van inheemse paarden. In 2018 verscheen de film “Shio 潮 “ (‘Tide’) waarin het eiland en de paarden die er leven een belangrijke rol spelen. De weerbaarheid van de paarden op het eiland die zijn bloot gesteld aan de natuurelementen staat hierin centraal. In 2020 volgde het tweede deel “Yorishiro 依代”, gevolgd door “Ao 青” (‘Blauw’) in 2021. In de films is de rol van de paarden gelijkwaardig aan die van mensen en zijn sporen te vinden van een turbulente geschiednis. Dumas dringt door tot de kern en de uniciteit van haar onderwerp en bewijst eens te meer dat ze er als kunstenaar in is geslaagd de essentie en autonomie van zowel mens als dier vast te leggen.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Charlotte via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Wees er snel bij en meld je aan!

Deelname is gratis.

https://photo31.nl/agenda/charlotte-dumas/