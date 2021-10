next

Op deze maar liefst 30ste editie van Photo31 schuift niemand minder dan Claudia Heinermann bij ons aan tafel met uw welbekende interviewer en gastheer Robert Theunissen.

Claudia Heinermann (1967) wijdt zich voornamelijk aan langlopende documentaire fotoprojecten. Haar focus ligt op hedendaagse historische onderwerpen, de gevolgen van oorlog en genocide. Binnen deze grote thema’s is zij altijd op zoek naar onderbelichte en verborgen verhalen die haar raken en die het verdienen om verteld te worden. Als documentair fotograaf wil zij eraan bijdragen dat deze historische herinneringen levend blijven en met een breder publiek gedeeld kunnen worden. Heinermann werkte aan projecten in landen als Bosnië & Hercegovina, Rwanda, Rusland en de Baltische Staten en heeft tot nu toe 5 fotoboeken gepubliceerd.

Op dit moment werkt Heinermann aan deel 2 en 3 van de trilogie Siberian Exiles. Het project zal in januari 2023 in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam getoond worden.

Programma:

