Photo31 gastheer Robert Theunissen praat met hoofdcurator Feiko Koster over Fotofestival Naarden & het thema van 2021: The Art of Living. Daarna schuiven drie fotografen aan voor een goed gesprek over hun werk dat op het festival te zien is.

Met deze editie gaat Photo31 voor het eerst weer het theater in en jij kan erbij zijn! Bij Cultureel Podium deMess is plek voor 20 mensen in het publiek. Wacht dus niet te lang en meld je nu aan. Een kaartje voor dit event kost 10 euro, met dit bedrag steunt u zowel Cultureel Podium deMess als Photo31. Maar dat is niet alles, ook ligt er voor elke bezoeker een gratis festival editie van het prachtige Pf Magazine klaar.

PROGRAMMA

Photo31 Live Event Fotofestival Naarden op 24 juli 2021:

Zaal Cultureel Podium deMess open vanaf 14:45 uur Aanvang om 15:00 uur Einde om 16:30 uur Drankje na afloop mogelijk bij de bar van deMess

Tijdens het event is er ruimte voor vragen uit het publiek.

Wees er snel bij en meld je aan!

Photo31 Live event | Fotofestival Naarden 2021 | 24 juli 2021