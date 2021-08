Vanuit cultureel Podium deMess praat Photo31 gastheer Robert Theunissen met hoofdcurator Feiko Koster over Fotofestival Naarden & het thema van 2021: The Art of Living. Daarna schuiven fotografen Sarah Mei Herman, Daphne Wageman en Alex Timmermans aan voor een goed gesprek over hun werk dat op het festival te zien is.

‘The Art of Living’ is een fotografische viering van het leven. Hoe gaan mensen om met het leven in de samenleving, in hun bubbel of als individu? Hoe vieren zij het leven in goede tijden en hoe beleven ze het leven in minder goede tijden? Een zoektocht naar deze immateriële kunstvorm, de ‘kunst van het leven’ van eigenzinnige, veerkrachtige, artistieke, creatieve en misschien wel alledaagse mensen.

Gedurende de zomermaanden is het werk van maar liefst 60 fotografen te zien in Galeries, de grote kerk, de bastiongebouwen en nog meer binnen- en buitenlocaties van de prachtige vestingstad.

Vanuit cultureel Podium deMess praat Photo31 gastheer Robert Theunissen met hoofdcurator Feiko Koster over Fotofestival Naarden & het thema van 2021: The Art of Living. Daarna schuiven fotografen Sarah Mei Herman, Daphne Wageman en Alex Timmermans aan voor een goed gesprek over hun werk dat op het festival te zien is.

PROGRAMMA 11 augustus 2021

Photo31 Webinar Fotofestival Naarden op 11 Augustus 2021:

Link voor inloggen uiterlijk om 19:00 uur beschikbaar via Eventbrite

Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur

Aanvang Webinar om 20:00 uur

Einde uiterlijk 21:30

Tijdens het Webinar is er ruimte voor vragen via de chatfunctie.

Wees er snel bij en meld je aan!

Deelname is gratis.

Photo31 Webinar | Fotofestival Naarden 2021 | 11 augustus 2021