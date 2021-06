Infinite Identities. Photography in the Age of Sharing toont het werk van acht kunstenaars en fotografen, die Instagram gebruiken om hun kunst te ontwikkelen en over hun kunstpraktijk te communiceren.

De tentoonstelling laat zien hoe deze app een extra laag toevoegt aan de kunstwereld door virtueel de plek in te nemen van een atelier, museum of galerie. Hoe ingrijpend zullen internet en social media het aloude museale proces in de toekomst veranderen? On- en offline ervaringen worden met elkaar vermengd en de virtuele wereld wordt tastbaar vertaald naar autonome museale installaties. De tentoonstelling schetst een beeld van wat de socialmediafotografie op dit moment, in het nog zo jonge tijdperk van Instagram, al aan de ontwikkeling van de kunst bij te dragen heeft.

Nanda van den Berg, directeur van Huis Marseille Museum voor Fotografie, is de curator van deze tentoonstelling. Visual story editor Marc Prüst zit een uur lang met haar aan tafel voor een goed gesprek over het digitale podium, het sociaal-fotografisch medium, ervaring van kunst en natuurlijk identiteit.

Kunstenaars: Farah Al Qasimi, Myriam Boulos, Coco Capitan, Martine Gutierrez, Thomas Lohr, Frida Orupabo, Santi Palacios & Nick Sethi.

Webinar op 14 juli 2021

Infinite Identities – Huis Marseille

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Wees er snel bij en meld je aan! Deelname is gratis!