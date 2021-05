next

Documentair fotograaf en fotojournalist Piet den Blanken toont de werkelijkheid achter actuele maatschappelijke spanningen. Van sociale onrust en opmerkelijke arbeidsomstandigheden in Nederland, arrestaties en mensenjacht aan de Europese grenzen, tot burgeroorlogen en prostitutie in Latijns Amerika. Sociaal onrecht is zijn grootste inspiratiebron. Hij onderzoekt en fotografeert wat autoriteiten vaak liever verborgen houden en toont daarmee datgene wat wij anders niet te zien zouden krijgen. Maar ook: hoe mensen voor zichzelf opkomen en voor elkaar kunnen zorgen.

Piet den Blanken fotografeert grenzen tussen landen, grenzen tussen armoede en welvaart en de mensen die daar, in dat niemandsland, bekneld raken. Piet fotografeert al 25 jaar migranten langs de grenzen van Europa. Een thema dat tot op de dag van vandaag actueel is gebleven.

Te midden van zijn expositie ‘Migratie’ bij de Pennings Foundation in Eindhoven, praat Robert Theunissen een uur lang met Piet over zijn indrukwekkende fotografie en bijzondere ervaringen tijdens zijn loopbaan.

Programma:

Photo31 Webinar | Gastspreker Piet den Blanken | 2 juni 2021