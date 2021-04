next

Nicole Segers (1960) werkt het liefst aan langlopende documentaire projecten. Haar foto’s verleiden de kijker met sfeer, maar ze weet altijd de aandacht te verplaatsen naar de details uit het gewone leven die symbool staan voor grotere thema’s. Zo werkt ze, gefascineerd door grenzen, al bijna twintig jaar aan haar trilogie over de periferie van Europa, een project in samenwerking met journalist en schrijver Irene van der Linde.

Voor het derde deel Bloed en honing: Ontmoetingen op de grenzen van de Balkan (2020, 2de druk 2021) heeft Segers een unieke vorm ontwikkeld, waarin taal en beeld volledig met elkaar verweven zijn. Het boek wordt verkozen tot een van de 10 mooiste fotoboeken van 2020 door de Volkskrant. Werk uit de trilogie is te zien vanaf april tot september in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Fotocoach Diana Bokje praat een uur lang met Nicole over haar fotografie, de Europese avonturen en haar ervaringen aan de verschillende grenzen.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Nicole via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Deelname is gratis.

Photo31 Webinar | Gastspreker Nicole Segers | 28 april 2021