De 22ste editie van Photo31 met: Carel van Hees Webinar op 7 april 2021.

Na de Academie voor Beeldende Kunsten is Carel van Hees enige jaren werkzaam als fotojournalist voor het Vrije Volk, NRC en Vrij Nederland. Na deze periode werkt hij aan langdurende projecten, die naar buiten treden als boeken, installaties of films.

Hij kreeg o.a. bekendheid met het boek ‘Saxman’, over saxofonist Piet le Blanc. Dit boek werd ook door Van Hees verfilmd voor de VPRO en vertoond op het Internationale Film Festival Rotterdam, zo ook films als ‘Don’t catch my face’ en ‘2KM2- Het Heden van de stad’

Met het boek Play (2001) schetst hij een indringend beeld van wat het betekent om jong zijn aan het eind van de 20ste eeuw.

Het boek en de tentoonstelling ‘Eversteijn – bokser & herenkapper’ waren te zien in Museum Boijmans Van Beuningen en is bekroond met de Dutch Doc Award 2011. Met dit fotoboek brengt Carel een eerbetoon aan zijn vriend, Nederlands bokskampioen Cor Eversteijn. De zich herhalende vraag wie we zijn en wat we er van maken is een terugkerende factor in zijn oeuvre.

Photo31 zit een uur lang aan tafel met Carel voor een goed gesprek in Rotterdam. Heb je altijd al iets aan Carel willen vragen? Dat kan op 7 april via de live chat tijdens dit gratis webinar.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Carel via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Wees er snel bij en meld je aan!

Deelname is gratis.

Photo31 Webinar | Gastspreker Carel van Hees | 7 april 2021