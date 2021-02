next

Rogier van ’t Slot kunnen we gerust een van de meest veelzijdige fotografen van het moment noemen. Van documentaire fotografie en portretten in opdracht tot vrij werk dat kan worden omschreven als uiterst geheimzinnige zakelijkheid met een flinke dosis verbeelding. Voor zijn fine art werk fotografeert hij jonge mensen, vaak in combinatie met vervreemdende objecten. Het werk heeft een magisch-realistisch uitstraling met koel helder licht en levendige schaduwen. Maar Rogier schakelt ook moeiteloos om naar documentaire fotografie zoals zijn project over de kluizenaar Rein, waar juist een veel rauwere stijl in te herkennen is.

© Rogier van t Slot

Naast fotograaf is Rogier een succesvolle horeca ondernemer. Vanuit zijn Restaurant Karaat in Amsterdam vraagt galeriehouder Feiko Koster hem alles over zijn loopbaan, fotografie en inspiratie.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Rogier via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Wees er snel bij en meld je aan!

Deelname is gratis.

Photo31 Webinar | Gastspreker Rogier van ’t Slot | 3 maart 2021