Anaïs López (1981) is documentair fotograaf en verhalenverteller die op dit moment beeldbepalend is voor de Nederlandse fotografie en video. Ze studeerde in 2006 af aan de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag en deed een tweejarige Masters aan de Kunstacademie St.Joost in Breda, waar ze onderzoek deed naar narratieve structuren en documentaire strategieën.

© Anaïs LópezHaar fotografie is meer een middel dan een doel op zich. Ze combineert foto’s met bewegend beeld en storytelling en ze werkt vaak samen met experts uit andere disciplines. Met The Migrant won Anaïs de Zilveren Camera Award 2018 voor Storytelling. Het Nederlands Fotomuseum presenteert t/m 22 december 2020 het project De Migrant. Na de vertoning bij het Nederlands Fotomuseum reist de tentoonstelling naar Singapore, Indonesië, Engeland en Myanmar, en brengt Anaïs López het verhaal terug naar de plekken waar het zich afspeelt.

Photo31 ontmoet haar in het Nederlands Fotomuseum waar Robert Theunissen haar alles vraagt over haar werk, achtergrond en de tentoonstelling. Het webinar is gratis.

Webinar op 2 december 2020

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Tijdens het Webinar is er ruimte voor vragen aan Anaïs via de chatfunctie.

Deelname is gratis.

