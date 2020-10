Fine art fotograaf Astrid Verhoef creëert scenes die op de rand van surrealisme balanceren, waarbij de gecompliceerde relatie tussen mens en natuur als een rode draad door haar werk loopt. Ook de invloed van omgeving op onze identiteit en het stimuleren van verbeelding zijn belangrijke thema’s in haar fotografie.

Astrid’s werk is internationaal tentoongesteld van New York, Parijs en Tokyo tot Sydney. Met haar bekende ‘Inscapes’ serie viel ze in de prijzen bij Prix de la Photographie de Paris (PX3), de Life Framer Photography Prize en de Salon des Beaux Arts 2019 in Parijs. Inscapes werd door het Franse magazine L’Oeil de la Photographie genoemd als 1 van de top 5 exposities op Head On fotofestival in Sydney en vorig jaar voor het eerst in Nederland te zien bij Eduard Planting Gallery in Amsterdam. Astrid’s werk is opgenomen in de collectie van de Société Nationale des Beaux Arts in Parijs.

Galeriehouder Feiko Koster (Eduard Planting Gallery) vraagt Astrid alles over haar werkwijze en inspiratie. Tijdens het Webinar is er ruimte voor vragen aan Astrid via de chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail/ Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Deelname is gratis. Webinar is 4 november 2020.