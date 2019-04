Reflex Amsterdam presenteert van 1 juni tot en met 20 juli 2019 een nieuwe solo-expositie van de wereldberoemde Amerikaanse fotograaf David LaChapelle. Na tien jaar is LaChapelle terug in de galerie om zijn meest recente werk te laten zien. De expositie omvat hoogtepunten uit de afgelopen tien jaar en een selectie van ongezien werk dat in Amsterdam, als wereldwijde primeur, voor de eerste keer wordt getoond.

Bij de opening van de expositie lanceert Reflex ook het nieuwste boek van David LaChapelle. In de uitgave Act of Naturezijn essays opgenomen van auteur en kunstschrijver Katya Tylevich en director en curator Matthias Harder van de Helmut Newton Foundation, Berlijn. Op zaterdag 1 juni signeert de kunstenaar vanaf 17.30 uur zijn nieuwe fotoboek.

Act of Naturezit op het snijvlak van aards en transcendentaal, van een utopische fantasie en een dystopische werkelijkheid, waarbij de mensheid en de natuur zowel in harmonie als in conflict met elkaar leven. Op basis van zijn directe omgeving en zijn eerdere ervaring als fotograaf van de sterren, maakt LaChapelle beelden die niet alleen de visuele zintuigen prikkelen, maar ook de geest en het hart. Daarbij zijn religie, spiritualiteit en de kunsthistorische canon een belangrijke inspiratiebron.

David LaChapelle – Gas am pm, 2012 – © David LaChapelle. Courtesy Reflex Amsterdam

Een benzinestation midden in de jungle schijnt fel als een verlicht baken van consumentisme; wereldvreemd te midden van overdadige plantengroei. Het verhalende beeld suggereert een strijd tussen wildernis en inheemse bevolking. Is dit een daad van menselijke interventie? Of vecht de natuur terug?

Paradise, een van de recentere series van LaChapelle, verbeeldt de utopische interactie tussen mens en natuur. De serie is gefotografeerd op Hawaii waar hij momenteel woont. De kleurrijke foto’s weerspiegelen de mystieke symboliek van verschillende religies. Praise Dance, uit een eerdere serie, en het nieuwe werk Songs in My Headillustreren de intrigerende collagetechniek van LaChapelle met handbeschilderde negatieven. Ook Jesusand Buddha under a Treetoont het onmiskenbare handschrift van de kunstenaar.

David LaChapelle (1963) geniet internationale bekendheid om zijn gedurfde portretten van celebrities, unieke visie en hyperrealistische esthetiek. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse fotografen. In 2018 organiseerde het Groninger Museum een imposante overzichtstentoonstelling. Act of Natureis de derde solo-expositie bij Reflex Amsterdam.

Reflex Amsterdam

Weteringschans 79 A in Amsterdam

www.reflexamsterdam.com