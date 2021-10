Dante Alighieri (1265-1321) was een dichter. Met zijn werk laat hij zien dat je met een creatieve houding boven je eigen ellende kunt uitstijgen. In zijn belangrijkste werk, La Divina Commedia, maakt hij een reis door het Inferno, Purgatorio en Paradiso. Hij schreef het in ballingschap. In de afgelopen zevenhonderd jaar heeft dit werk vele lezers geraakt. De expositie ‘Dante leeft!’ laat zien hoe La Divina Commedia ook nu nog kunstenaars, schrijvers en filmmakers inspireert. Kunnen wij onze eigen Dante zijn?

We leven in een chaotische tijd met onderlinge strijd, epidemieën en veel vluchtelingen. Dante leefde ruim zevenhonderd jaar geleden ook in zo’n chaotische tijd. Zijn woonplaats Florence werd continu bedreigd door aanvallen van buiten, maar vooral door interne spanningen en bloedige conflicten. In de omgeving heerste malaria en regelmatig brak de pest uit. Op 37-jarige leeftijd werd Dante verbannen uit zijn geliefde stad. De rest van zijn leven zwierf hij als banneling rond. Op zijn laatste omzwerving kreeg hij malaria en stierf. Hij was 56 jaar oud.

Exposerende kunstenaars op expositie

De expositie ‘Dante leeft!’ is een samenwerking tussen de vereniging Dante Alighieri Amersfoort en 033fotostad. Tijdens deze expositie in het Rietveldpaviljoen is er werk te zien van fotografen Arij van der Stelt, Dracorubio (Roderick Arisiaman), Marc Rietdijk, Nico Brons en Petra Katanic; schilderijen van Wietse Kuis; en beeldhouwkunst van Nikolaas van Os en Emile van der Kruk. De werken zijn tentoongesteld in de kunsthal en worden verkocht in de aangesloten galerie, die zich eveneens in het Rietveldpaviljoen bevindt.

Lezingen geïnspireerd op Dante

De vereniging Dante Alighieri organiseert verschillende lezingen over Dante. Lezingen waarin Dante wordt gerelateerd aan film en popmuziek, over het werk en leven van Dante en Dante in de kunstgeschiedenis. Het programma is als volgt:

Donderdag 7 oktober vanaf 20.00 uur: Dante en film – Kevin Toma

Donderdag 14 oktober vanaf 20.00 uur: Dante en kunstgeschiedenis – Irmin Visser

Donderdag 21 oktober vanaf 20.00 uur: Dante en popmuziek – Fabianne Dammers

Aanmelden voor de lezingen via de website www.dante-amersfoort.nl/agenda. De lezingen vinden plaats in het Rietveldpaviljoen en kunnen ook via een live stream worden gevolgd.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht.

Een eigentijdse blik op Dante Alighieri van 30 september tot en met 24 oktober in het Amersfoortse Rietveldpaviljoen