Zaterdag 10 juni vanaf 17:00 uur opent de solo-expositie Like a River van de Amerikaanse fotograaf Daniel Jack Lyons in Melkweg Expo, als onderdeel van de Holland Festival-editie van dit jaar. Like a River, de eerste solo-presentatie van dit project in Nederland, is t/m 6 augustus 2023 te zien in Melkweg Expo.

© Daniel Jack Lyons

Daniel Jack Lyons is vastberaden om de sociale en politieke rechten van ondervertegenwoordigde gemeenschappen te visualiseren. Met Like a River schept hij een kwetsbaar en krachtig beeld van trans- en queergemeenschappen in het Amazonegebied. Hij onderzoekt begrippen als identiteit, transformatie en coming-of-age verhalen van gemarginaliseerde gemeenschappen in het hart van het Braziliaanse regenwoud.

Met een achtergrond in de sociale en medische antropologie ging Lyons aan het werk in het Amazonegebied onder de paraplu van Casa do Rio. Deze maatschappelijke organisatie ondersteunt en viert het culturele leven van tieners en jongeren die diep in het Amazonegebied leven. Lyons fotografeerde met name de trans-en queergemeenschappen uit die regio. Hij onderzocht hoe diepgewortelde inheemse tradities en moderne identiteitspolitiek elkaar ontmoeten in een soort safe space, beschut door de uitbundige vegetatie van het regenwoud.

De krachtige beelden van Lyons doen recht aan individuele expressie en bevestigen de coming-of-age van deze groep. Uit zijn foto’s spreekt een grote veerkracht tegen een achtergrond van milieuvervuiling, geweld en discriminatie.

Ondanks alle worstelingen die met queer zijn gepaard gaan, is er ook een magisch aspect, namelijk dat ik een familie en gemeenschap heb, waar ik ook ga. Dat bleek ook helemaal het geval te zijn bij dit project. Het was niet mijn bedoeling om alleen inheemse queer- en trans personen in het Amazonegebied te documenteren, maar naarmate het project vorm kreeg, waren het toch de trans, non-binaire en queer mensen waarmee ik de meest intieme band ontwikkelde. Er was ook een zeer intens verlangen onder de queer gemeenschap om gezien te worden.”

— Daniel Jack Lyons

Melkweg Expo Amsterdam ZO 11 JUN — ZO 06 AUG