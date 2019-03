Hilversum – Cynthia Boll, winnaar van de Canon Zilveren Camera, heeft vanmiddag ook de Publieksprijs gewonnen. Zowel de online stemmers als de stemmers bij de tentoonstelling beoordeelden haar werk met de meeste stemmen, waarmee de foto van haar project Sinking Cities de winnaar is. De Publieksprijs werd tijdens het slotweekend van de Zilveren Camera in Museum Hilversum overhandigd.

De serie van Boll gaat over bodemdaling, een onbekender fenomeen. Jakarta zinkt in rap tempo tussen de 10-25 centimeter per jaar. Wanneer niets wordt gedaan zal de stad over 20 jaar voor één derde permanent onder water staan. Jakarta vertrouwd op een oude zeewering om de stad te beschermen tegen zee. Echter door bodemdaling zinkt deze muur snel weg in de grond en biedt nu al weinig bescherming tegen het hoogtij of storm.

Spannende eindstrijd

De vakjury, onder leiding van Birgit Donker van het Fotomuseum in Rotterdam, had tien werken van verschillende fotografen geselecteerd voor de titel Publieksprijs 2018, maar het publiek had het laatste woord en koos uit de genomineerden –zowel bij de expositie als online- de winnaar van de Publieksprijs. ´Het was een spannende eindstrijd´, aldus Henri van Rheenen van CameraNU. Ook de genomineerden Carla van de Puttelaar, Marvel Harris en Remko de Waal waren publiekslievelingen waardoor het tot op het laatste moment onduidelijk was wie naar huis zou gaan met de Publieksprijs 2018. De Publieksprijs is een initiatief van de Zilveren Camera, Museum Hilversum en CameraNU.nl.