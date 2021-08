Van 10 september tot en met 14 november 2021 toont Rijksmuseum Muiderslot de serie ‘Crying Boys’ van fotograaf Noah Valentyn. Wordt er in middeleeuwse geschriften volop melding gemaakt van huilende ridders, tegenwoordig is één van de meest diepgewortelde ideeën over mannelijkheid dat mannen niet huilen. Valentyn heeft in zijn serie ‘Crying Boys’ moderne jonge mannen vastgelegd die hun tranen de vrije loop laten. Tegen de prachtige achtergrond van het stoerste kasteel van Nederland, tonen zij hun kwetsbaarheid en hun kracht.

Jongetje met de traan

Noah’s connectie met het ‘jongetje met de traan’ begint in zijn jeugd. Thuis in de eetkamer hangt een kopie van de bekende schilderijtjes van een huilende jongen gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Giovanni Bragolin. Als enig kind voelt Noah een broederlijke verwantschap. Het is zijn maatje waar hij naar kan kijken als hij het moeilijk heeft. Het schilderijtje verdwijnt uiteindelijk naar zolder. Jaren later stuit Valentyn op een rommelmarkt op zo’n schilderijtje uit zijn jeugd. Zijn herinneringen komen boven en vormen de basis voor zijn verbeelding van de kwetsbaarheid van de moderne man in de serie ‘Crying Boys’.

Over Noah Valentyn

Noah Valentyn (1986) is acteur en fotograaf met Nederlandse, Tunesische en Franse roots. Na zijn opleiding aan de Amsterdamse Toneel en Kleinkunst Academie speelde hij (hoofd-)rollen in films en tv-series, zoals Het Schnitzelparadijs, Gooische Vrouwen en Goede Tijden Slechte Tijden. Van 2008 tot en met 2014 woonde, werkte en studeerde hij in New York en Los Angeles. Hij liep daar onder andere stage in de studio van James Bidgood, inspirator voor bekende fotografen als Pierre & Gilles en David LaChapelle. Sinds 2015 woont hij in Amsterdam waar hij samen met Alain-Celest de Buck zijn eigen fotografie- en filmstudio heeft opzet, genaamd DepartFrom. Ook is hij werkzaam als acteur.

Adres Muiderslot

Herengracht 1

1398 AA Muiden

www.muiderslot.nl