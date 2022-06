Countercurrents in bunker Den Haag

terug

“Countercurrents” is een groepsproject door studenten van het masterprogramma

Photography & Society van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Het

startpunt van dit groepsproject was chemische wapens in de zee, waarna ieder een eigen

onderwerp heeft gekozen. Het project gebeurde in samenwerking met Creative Court, een

non-profitorganisatie die door middel van kunstprojecten reflecteert op de betekenis van

vrede en globale rechtvaardigheid in de huidige samenleving.

Daniel Chatard

Het driedaagse evenement (24-26 juni 2022) “Countercurrents” is te zien in een voormalige

bunker van de Tweede Wereldoorlog en toont een scala aan foto- en video-installaties,

sculpturen en performances van twaalf internationale beeldmakers uit zeven landen. Op

verschillende niveaus worden de relaties die we hebben met het verleden onderzocht en

het fotografische medium verkend. Het werk daagt uit wat fotografie in de huidige tijd nog

kan doen, en roept thema’s op als de hedendaagse realiteit, collectieve en individuele

herinneringen, fictieve verhalen en metaforen.

Als onderdeel van het programma zullen er door de kunstenaars rondleidingen gegeven

worden die de bezoekers meenemen langs de werken in en rond de bunker, op de locatie

van de offline tentoonstelling. In dit voormalige deel van de Atlantikwall zal de volgende dag

een reeks lezingen en performances worden georganiseerd, waarna deze te zien zullen zijn

op de website (www.countercurrents.co).

Lea Novi

De tentoonstelling wordt gehouden op het grondgebied van Bunker V192, die in 1943 door

de nazi’s werd gebouwd als onderdeel van een verdedigingslinie tijdens WO2. Deze

‘machinebunker’ heeft een uniek ontwerp en is de enige in zijn soort die in Nederland te

vinden is. Sinds 2002 wordt de bunker gebruikt als expositieruimte. Bunker V192 bevindt

zich op het terrein van Theehuis Waterfront. Theehuis Waterfront is bereikbaar via het park

en de veerboten. Meer informatie is te vinden op www.dewaterkant.nl

Kunstenaars van wie werk te zien is in “Countercurrents””:

Sumi Anjuman (BD)

Arianna Cavalensi (IT)

Beatrice Cera (IT)

Daniel Chatard (GER)

Pascal Giese (GER)

He Bo (CN)

Charmaine de Heij (NL)

Lea Novi (GER)

Diego Reindel (GER)

Jonathan Tang (NL)

Ben Yau (UK)

Alexey Yurenev (RU-US)

Toegang: gratis

Openingstijden:

Vrijdag 24.06 17:00-21:00

Zaterdag 25.06 10:00-23:00

Zondag 26.06 10:00-17:00