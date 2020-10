De Amsterdamse fotograaf Michiel Goudswaard exposeert vanaf 18 oktober zijn nieuwe serie Corona Shadows in galerie De Zocherlounge in Bloemendaal. In deze fotoreeks doet hij op zeer persoonlijke wijze verslag van de invloed die het coronavirus heeft op ons leven. Van Nieuwpoort zal ook het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het fotoboek Corona Shadows dat bij de expositie verschijnt.

Het fotowerk van Michiel Goudswaard kenmerkt zich door een grote intimiteit. In contrastrijk zwart-wit toont hij hoe zijn leven veranderde in de eerste maanden na het uitbreken van de corona-pandemie. ‘Ik was na de lockdown uit balans, ik voelde me vooral erg onrustig. Van dikke boeken lezen en mijn archief opruimen kwam helemaal niets terecht. Om mijn onrust te bezweren begon ik wandelingen te maken. Onderweg maakte ik foto’s, meestal met mijn telefoon, instinctief, zonder vooropgezet plan. Zo is deze serie ontstaan’, zegt Goudswaard.

Michiel Goudswaard staat vooral bekend om zijn foto’s van moderne dans en zijn indringende portretten, die onder meer verschenen in Het Financieele Dagblad. ‘Normaal gesproken fotografeer ik vooral mensen, maar door de coronacrisis kon dat niet meer. Ik voelde me geïsoleerd en dat gevoel heb ik geprobeerd vast te leggen in deze serie. Er staat bijna geen mens op. Toch gaat de serie voor mij over leven en dood. En over licht en schaduw, over schoonheid, en over liefde in tijden van corona’, zegt hij.

Deze thema’s zijn ook zichtbaar in de foto’s hij naast de corona-serie toont in de Zocherlounge: portretten en bodyscapes waarin de kwetsbaarheid van de mens centraal staat. ‘Perfectie en schone schijn interesseren me niet, ik wil laten zien hoe krachtig kwetsbaarheid kan zijn, wat er kan gebeuren als mensen zich vrij voelen voor de camera’, licht Goudswaard toe.

De expositie is vanaf 18 oktober iedere zaterdag en zondag te zien tussen 13 en 17 uur. Bezichtiging op afspraak is mogelijk, neem daarvoor contact op met galeriehouder Ben van der Sluis (06-51544409). De expositie is nog te zien tot en met zondag 20 december.

Tijdens de expositie is ook het boek Corona Shadows in de galerie te koop. Prijs: €18. Voor verzamelaars is een limted edition beschikbaar van het boek, inclusief een originele gesigneerde foto uit het boek.

De Zocherlounge is een 1,5 meter-locatie en voldoet aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Adres: Zocherlaan 1, 2061 KG Bloemendaal