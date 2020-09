In maart, tijdens de eerste weken van de coronacrisis, begint Marlike Marks met een nieuw project waarbij ze haar quarantaine tijd documenteert in unieke polaroids: een dagboek van haar dagelijks leven.

Ze neemt haar polaroidcamera in die periode overal mee naartoe en laat zich leiden door haar intuïtie. Een gevoel, emotie of een mooie lichtinval: wanneer iets haar aandacht trekt legt ze het vast. De originele polaroids verkoopt ze direct via Instagram om op die manier, in een financieel lastige periode, toch inkomsten te hebben.



Het project loopt echter zo goed dat ze nog steeds een paar keer per week een polaroid post en verkoopt. Sommige volgers kochten zelfs al meerdere polaroids van haar aan. Daarnaast heeft ze de afgelopen periode gewerkt aan het ontwerp van haar boek ‘Strange Clouds’. Hierin laat ze de polaroids die ze tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis maakte samenkomen in een prachtig visueel dagboek.

Het boek is te koop voor €25,- en voor €40,- krijg je er een verrassingspolaroid bij.

Bestellen kan via email: info@marlike.nl



Zie voor meer informatie: https://www.marlike.nl/diary/my-life-in-polaroids/

En voor het gehele project: https://www.instagram.com/marlikemarks.polaroids/