Cor Jaring in Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum opent op 17 november 2023 een nieuwe fotopresentatie met werken van Cor Jaring. De datum markeert de tiende sterfdag van de fotograaf. In de tentoonstelling staan de plekken centraal die Jaring hebben gevormd tot de fotograaf die hij werd: de eilanden naast Het Scheepvaartmuseum waar hij opgroeide en de haven waar hij werkte in zijn beginjaren. Dit waren naar eigen zeggen zijn ‘academies’.

© Cor Jaring

Gelauwerd fotograaf

Cor Jaring verwierf bekendheid als dé fotograaf van de tegenbewegingen in het Amsterdam van de jaren ’60 en ’70. Provo, Bart Huges die een gaatje in zijn schedel boorde, Amsterdam als ‘magies sentrum’ van de wereld, happenings rond het Lieverdje, de bed-in in het Hilton met John en Yoko, hippies en protesten: als participerend observator fotografeerde Cor Jaring zijn omgeving van binnenuit. Minder bekend is dat hij ook reportages maakte in Rusland, Japan, Cambodja, Vietnam en Indonesië.

In 1975 ontving Jaring de World Press Photo Award voor zijn beeld van de stad Amsterdam en in 2002 werd hij geëerd met de Frans Banninck Cocqpenning voor zijn langdurige verdiensten op cultureel gebied. Tevens was hij ereburger van Amsterdam. Jaring was autodidact. Hij begreep al snel dat alléén een goede foto nog geen goede fotograaf maakt. Zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij met mensen omging maakten Jaring tot de fotograaf die hij was. Zijn foto’s zijn dynamisch, contrastrijk en dicht op de huid. Ze zijn rauw en liefdevol.

De Oostelijke Eilanden en de Amsterdamse haven

Cor Jaring werd in 1936 geboren op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, en kwam uit een echte dokwerkersfamilie. Vanaf zijn veertiende beunde Jaring al in de haven bij als schoonmaker, walmatroos en brandwacht. In militaire dienst kwam hij voor het eerst in aanraking met fotografie. Zijn eerste stappen op het professionele vlak maakte hij als fotograaf van kinderportretten. Tegelijkertijd begon hij zijn buurt en de haven te fotograferen. Na een kort avontuur als reportagefotograaf kreeg Jaring zijn oude baan bij de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) terug. ’s Nachts werkte hij daar als brandwacht, overdag bewoog hij zich met zijn Leica-camera tussen de dok- en bootwerkers, schilders en ruimenspuiters. Zonder dat hij zich daar toen van bewust was, legde hij een uniek tijdsbeeld vast. Ook van de buurt waarin hij opgroeide schiep hij een uniek tijdsbeeld. Jaring bracht de Oostelijke Eilanden in beeld voordat nieuwbouw de ziel uit de buurt haalde.

De presentatie Cor Jaring | Buurtgezichten en havenportretten is opgebouwd uit ruim zestig foto’s. Naast werken uit eigen collectie worden ook bruiklenen uit het archief van de familie Jaring, het Rijksmuseum en Stadsarchief Amsterdam getoond. Niet eerder is zo’n ruime selectie beelden van deze onderwerpen tentoongesteld geweest. In de presentatie zijn ook fragmenten uit een eerder interview met Jaring te beluisteren. De fotopresentatie loopt van 17 november 2023 tot 17 mei 2024.