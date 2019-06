Eigenschappen

IPS-LCD, contrast 1000:1, helderheid 300 cd/m2

100% sRGB-kleurruimtedekking

16-bits LUT voor exacte hardwarekalibratie

DisplayPort-, DVI-D- en HDMI-ingang

USB-hub

Kalibratiesoftware ColorNavigator en kleurenmanagementsoftwareQuick Color Match beschikbaar als gratis download

Optionele lichtafschermkap CH2400 met magnetische bevestiging

Vijf jaar on-site garantieDe monitor is vanaf juli 2019 in de handel verkrijgbaar. De adviesprijs bedraagt 559,00 euro.

Over EIZO

EIZO, wat “beeld” in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele technologie dat monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt en produceert. EIZO combineert hardware- en softwaretechnologieën met consulting, webhosting en andere services om klanten in uiteenlopende sectoren zoals de grafische sector, gaming, de medische sector, maritieme sector en luchtverkeersleiding, te helpen meer comfortabel, doeltreffend en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in Hakusan (Japan), heeft O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en de VS, en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd.