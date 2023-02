Colleges fotografie in Leeuwarden

terug

Drie vooraanstaande fotografen komen in februari, maart en mei 2023 naar dbieb Leeuwarden en belichten hun werk. Winnaar van de prestigieuze Canonprijs Jeroen Toirkens, voormalig fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg en Volkskrantfotograaf Harry Cock vertellen de bijzondere verhalen achter hun foto’s en nemen je mee in alle facetten van de fotografie.

foto Harry Cock



Jeroen Toirkens geeft met zijn foto’s een blik op de wereld. Jan Dirk van der Burg vangt met zijn werk typisch Nederlandse taferelen, en Harry Cock verbeeldt met zijn fotografie het leven in het Noorden. De fotocolleges worden georganiseerd door de Fotofabryk in samenwerking met dbieb.



© Jeroen Toirkens, BOREALIS Schotland, februari 2017



BOREALIS Life in the woods

Tijdens het eerste college op 15 februari vertelt Jeroen Toirkens over het project BOREALIS Life in the woods, dat hij deed in samenwerking met journalist en televisiemaker Jelle Brandt Corstius. Hij bezocht de bossen van de zogenaamde boreale zone, voor de verhalen van de bossen en de mensen die ze bewonen. Tijdens het college vertelt hij over het belang van het noordelijke woud en zijn avonturen in het Noorden.



Typisch Nederland

Voormalig fotograaf des vaderlands Jan Dirk van der Burg geeft op 29 maart het tweede college. In 2022 publiceerde hij het boek Typisch Nederland, een humoristische reflectie op het uitzonderlijke alledaagse. Hij vraagt zich af waarom mensen witte HOME-letters voor het raam plaatsen? En waarom je een klikobak zou camoufleren? Op deze avond neemt Jan Dirk het publiek mee op zijn wonderlijke avonturen.



Reddende alledaagsheid

Het derde college op 10 mei wordt gegeven door Harry Cock. Vooral zijn foto’s met landschap en stad als decor zijn bekend om hun treffende verbeelding van het leven in het Noorden, maar ook zijn portretten en architectuurfoto’s verdienen de aandacht. Harry vertelt over zijn opdrachtenwerk voor met name de Volkskrant maar ook over zijn autonome werk. Dagboekfoto’s met als overkoepelende titel ‘Reddende alledaagsheid’, welke hij verwerkt in handgedrukte boeken.

