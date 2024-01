Coaching voor fotografen

terug

Creative Talks start in februari met een nieuw groepstraject. Een mentortraject voor professionele fotografen. Fotograaf zijn, is misschien wel het mooiste vak ter wereld! Maar het kan soms ook knap eenzaam zijn. Veel fotografen missen het sparren met collega’s en hebben behoefte aan een professionele ‘vraagbaak’. Daarom zijn Vincent Boon en Lilian van Rooij, beiden zelf ervaren fotograaf, in 2019 gestart met mentortrajecten voor hun vakgenoten. Nieuw dit jaar is het groepstraject voor fotografen, dat start op vrijdag 16 februari 2024.

Samen groei je sneller

Fotografen die willen groeien in hun bedrijf en fotografie komen in een half jaar tijd vijf keer bijeen in de fotostudio in Utrecht. In deze mentorgesprekken delen Vincent en Lilian openhartig hun eigen tips en tricks. Maar; uitgangspunt is voornamelijk de passie en het talent van de fotograaf zelf, daar start het traject mee. Vervolgens worden thema’s als beeldstijl, techniek, bedrijfsvoering, acquisitie en presentatie onder de loep genomen. Zo leiden ze de fotografen stap voor stap naar meer (werk)plezier en succes.

Fotoborrels

Bij de halfjaarlijkse fotoborrels in Utrecht valt op hoe enthousiast de aanwezige fotografen daarvan worden. In een groep elkaar inspireren en feedback geven, in plaats van elkaar als concurrent te zien. Vragen stellen als: ‘Hoe zouden jullie deze opdracht aangepakt hebben?’ ‘Welke titel vinden jullie passen bij dit project?’ en ‘Wat zijn nu de beste foto’s van de serie, ik zie het zelf niet meer!’ In deze openheid en gelijkwaardigheid kunnen fotografen elkaar enorm versterken en verder helpen.

Groepstraject voor fotografen

De positieve reacties op de fotoborrels inspireerden Vincent en Lilian om in 2024 te starten met een groepstraject. Waar deelnemers normaliter alleen feedback en ideeën van twee mentoren aangereikt krijgen (Vincent en Lilian werken onder de naam Creative Talks als duo), krijgen de deelnemers nu ook input van de andere fotografen. In een groep van maximaal 8 deelnemers doorlopen ze de vele facetten van het ondernemen als fotograaf.

Een leven lang leren

Een mentortraject levert steeds weer mooie resultaten op en geeft de fotograaf een boost qua creativiteit en ondernemerschap. Vergelijk: medewerkers in loondienst krijgen gedurende hun carrière bijscholingen aangereikt. Kleine ondernemers hebben de uitdaging dit voor zichzelf te (blijven) organiseren. Gunstig hierbij is de overheidssubsidie, Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling). Deze is heel eenvoudig aan te vragen en vergoedt 33% van de kosten die een fotograaf investeert in zijn of haar professionele ontwikkeling.

Wil je meer weten over coaching voor fotografen, het mentortraject van Creative Talks of heb je zin om aan te haken bij een fotoborrel? Elke fotograaf is van harte welkom. Neem voor meer info een kijkje op: www.creativetalks.nl