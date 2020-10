In de expositie ‘Circle of Life’ brengt de internationaal bekende Belgische fotograaf en journalist Lieve Blancquaert de drie grote levensverhalen – geboorte, liefde en dood – op een persoonlijke en multimediale manier samen. Na Gent is de tentoonstelling op tournee, met de primeur voor Hilversum. ‘Circle of Life’ is vanaf 31 oktober in Museum Hilversum te bewonderen.

Blancquaert legde tien jaar lang overal ter wereld verhalen vast over de mens en deze wereld. ‘Geboorte en dood met daartussen een leven en als het kan en mag ook liefde. Zo eenvoudig is het voor ons allemaal, zonder uitzondering. Elke dag worden meer dan 385.000 nieuwe mensen geboren en sterven er ongeveer 155.000. Allemaal krijgen ze een andere verpakking en een ander verhaal. Ergens daartussen ligt ook de liefde die ons aanzet om de cirkel van het leven nooit te onderbreken. Daarom verbinden elke dag zo’n 112.000 koppels zich met elkaar, en dat in alle mogelijke vormen en in extreme rijkdom of armoede.’

Wereldwijde zoektocht

De overzichtstentoonstelling Circle of Life -met ruim 70 beelden en een film- is het sluitstuk van Blancquaert haar wereldwijde zoektocht over de wereld en zijn bewoners. ‘We zijn ongelooflijk blij dat we deze tentoonstelling naar Hilversum kunnen brengen,’ aldus museumdirecteur Stef van Breugel. ‘Het is een aangrijpend multimediaal verhaal met rituelen, tradities en gebruiken bij de sleutelmomenten van het leven. Een verhaal over wat ons mensen verenigt, of juist apart maakt.’

Samenwerking

Speciaal voor deze tentoonstelling is het museum een samenwerking aangegaan met Historische Huizen Gent. Bij de tentoonstelling horen vier boeken, de trilogie ‘Birth Day – Wedding Day – Last Days’ en ‘Circle of Life’ zijn bij de tentoonstelling in het museum te verkrijgen. De expositie is van 31 oktober tot en met 3 januari te bezoeken, reserveren kan via de website van het museum.