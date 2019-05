Wanrooij Gallery in Amsterdam presenteert van 6 juni tot en met 24 augustus 2019 een expositie van de Duitse kunstfotograaf Christian Voigt. Voor zijn nieuwste serie Evolution heeft de fotograaf prehistorische skeletten geportretteerd tegen een diepzwarte achtergrond. Driedimensionaal, alsof de dinosaurussen tot leven komen. Fantasie wordt werkelijkheid. In de galerie is een selectie van de fascinerende beelden te zien in extra groot formaat.

Christian Voigt geniet internationale bekendheid om zijn monumentale, hyperrealistische landschappen en architectuurfotografie van musea en bibliotheken. Daarbij is de zoektocht naar schoonheid een belangrijk levensmotief. De kunstenaar noemt zijn foto’s ook wel ‘vensters naar de wereld’. Met Evolutionbreidt Voigt zijn visueel vocabulaire op technisch hoogstaande wijze verder uit. Het idee voor de serie ontstond in 2017 toen hij in het Natural History Museum in Londen het gigantische geraamte van een blauwe vinvis fotografeerde.

Voor Evolutionzijn authentieke, zeer gedetailleerde foto’s gemaakt in natuurhistorische musea in Berlijn, Denkendorf, Frankfurt am Main en Londen. Onder laboratoriumachtige omstandigheden zijn de delicate skeletten van dinosaurussen als objecten, in speciaal ontworpen frames, minutieus gefotografeerd. Met gebruik van grootformaat analoge camera’s. Tot de intrigerende serie behoren hyperrealistische portretten van een Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus en Triceratops Duo.

Christian Voigt (München, 1961) woont in Hamburg en Zuid-Frankrijk. Hij is afkomstig uit een familie van uitgevers en fotografen en behoort inmiddels tot de meest succesvolle fotografisch kunstenaars van Duitsland. Zijn autonome werk is te zien geweest op meer dan honderd exposities in met name Europa en de Verenigde Staten. Ook is het opgenomen in de collecties van een groot aantal verzamelaars.

6 juni – 24 augustus 2019

Wanrooij Gallery

KNSM-laan 301 in Amsterdam

www.wanrooijgallery.com