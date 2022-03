Op 8 september opent de 10de editie van BredaPhoto Festival, met als titel Theatre of Dreams. In aanloop naar het festival slaan BredaPhoto en Chassé Cinema de handen ineen met Cinema of Dreams: een reeks filmavonden waarin hoop en verandering centraal staan. Filmmakers, fotografen en kunstenaars nemen de kijker mee in hun toekomstbeeld. Cinema of Dreams trapt op 29 maart af met de Nederlandse première van PRISM. Deze film van An van Dienderen, Rosine Mbakam en Eléonore Yameogo stelt racisme in de westerse filmkunst ter discussie door te kijken naar de focus op de witte huid bij verschillende lens-based media.

PRISM

In PRISM gaan An van Dienderen, Rosine Mbakam en Eléonore Yameogo de dialoog aan over het racisme bij fotografische media. Door de film heen zijn Zoomgesprekken gemonteerd waarin de regisseurs hun standpunten en de totstandkoming van de film bespreken. Ook doen ze hun eigen onderzoek. Zo maakt Rosine een re-enactment van het Portrait de négresse van Benoist en doet ze een poging om zichzelf, haar witte echtgenoot en hun zoon samen in één beeld te filmen. Eléonore filmt actrice Tella Kphomahou, en praat met haar over de problemen die ze ondervond bij de belichting van haar huid. An creëert een setting die doet denken aan een kleurentestscène, met een vrouw van kleur en een witte man. De film problematiseert door deze onderzoeken de zogenaamde neutraliteit en de intrinsieke machtsongelijkheid van de camera en kaart andere ongelijkheden in de maatschappij op basis van huidskleur aan.

PRISM vloeit voort uit de vorige film van An van Dienderen: Lili (2015), over de traditie om witte vrouwen te filmen in het bijzijn van een kleurenkaart. Deze beelden worden sinds de jaren twintig gebruikt in films om de kleuren van de camera te kalibreren. Het probleem met deze traditie is dat de witte huid als een (onzichtbare) standaard wordt beschouwd, waardoor het moeilijker wordt mensen met een andere huidskleur in beeld te brengen.

Theatre of Dreams

BredaPhoto Festival is het grootste fotofestival in de Benelux en beleeft vanaf 8 september alweer de 10e editie, met als titel Theatre of Dreams. Verspreid door de stad is zeven weken lang op bijzondere binnen- en buitenlocaties nieuw werk te zien van ruim 50 internationale topfotografen en jonge talenten. Theatre of Dreams gaat over hoop, verandering en verbeeldt de mogelijk nieuwe wereld dankzij vernieuwende ideeën. Het festival toont een grote diversiteit aan fotografiestijlen, van poëtisch tot documentair. De fotografen komen uit de hele wereld en dankzij de bijdrage van de nieuwe curatoren uit India, de Emiraten en Brazilië ontdekt het publiek werk van onbekende fotografen.

Cinema of Dreams

In aanloop naar het festival presenteren BredaPhoto en Chassé Cinema samen Cinema of Dreams: een reeks filmavonden waarin aansluitend bij Theatre of Dreams de thema’s hoop en verandering centraal staan. Na afloop van iedere avond volgt een nabespreking met een van de makers. Zo zal An van Dienderen op 29 maart zelf aanwezig zijn om vragen vanuit het publiek te beantwoorden. Fleur van Muiswinkel, directeur van Breda Photo, vertelt: “Ik ben er trots op dat wij samen met onze festivalpartner Chassé zo’n mooi en inspirerend programma hebben kunnen neerzetten. Persoonlijk kijk ik enorm uit naar PRISM en het gesprek met het publiek hierover. Voor mij was de film een eyeopener.”

De tweede film op het programma van Cinema of Dreams is Little stars of Bethlehem van regisseur Shariff Nasr over acht Palestijnse kinderen uit vluchtelingenkampen in Bethlehem die worden uitgenodigd om op te treden op de Cello Biënnale in Amsterdam. Deze film is geprogrammeerd voor dinsdag 26 april. De volgende filmavonden zijn gepland op 24 mei en 21 juni. Na afloop van iedere film is er een nagesprek. Kaarten voor PRISM op 29 maart om 19 uur zijn nu verkrijgbaar via de website van Chassé Cinema:www.chasse.nl/BredaPhoto

Deze reeks filmavonden is mede mogelijk gemaakt door: de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Brabant C.