Van 30 juni tot en met 22 september toont het Limburgs Museum in Venlo de grote overzichtstentoonstelling ‘Op het netvlies’ van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975). Bijzonder: het Limburgs Museum voegt 44 Limburgse foto’s van Oorthuys uit het eigen archief toe en vertelt hiermee verhalen over Limburgse gebeurtenissen uit de 20e eeuw.

Cas Oorthuys (1908-1975) was een van de bekendste, belangrijkste én productiefste documentaire fotografen van ons land. Hij legde de grote gebeurtenissen van de 20e eeuw vast: de hongerwinter en het verzet in de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd van Nederlands-Indië, de wederopbouw en de Koude Oorlog.

De foto’s van Cas zijn esthetisch, warm, optimistisch en in een tijdloze, grafisch sterke vorm. Ze staan altijd in dienst van een verhaal. Oorthuys wilde met zijn optimistische foto’s bijdragen aan een betere wereld. Gezichten, glimlachen, spelende kinderen en arbeiders – zo toonde Cas Oorthuys in de periode van de wederopbouw het groeiende zelfbewustzijn van de Nederlanders. Hij was de chroniqueur van de hoop.

Oorthuys liet meer dan een half miljoen foto’s na, ook van talloze buitenlandse reizen naar landen als Congo, Egypte en Griekenland. Zijn beelden hebben ons collectieve geheugen mede gevormd.

De tentoonstelling is in samenwerking gemaakt met het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam waar de oorspronkelijke tentoonstelling ‘Dat is Cas | Vintage fotografie’ ruim 37.000 bezoekers trok.

