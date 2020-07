DE BESTE INZENDINGEN, INCLUSIEF DE WINNAARS, ZIJN TE ZIEN OP TENTOONSTELLING IN MUSEUM HILVERSUM

De jury van de Care4Corona Fotowedstrijd, een initiatief van het sociaal platform Care4Corona.nl, heeft de einddatum bepaald. Op 31 juli 2020 eindigt de wedstrijd. Nu de meeste maatregelen van de intelligente lockdown zijn opgeheven, lijkt de kans klein dat zich nog situaties voordoen die nog niet in beeld zijn gebracht. Daarnaast maakt de jury graag de winnaars bekend tijdens de tentoonstelling ‘PANdemIC’, die van 8 augustus t/m 20 september a.s. plaatsvindt in Museum Hilversum. Tot en met 31 juli middernacht a.s. kunnen nog foto’s worden ingezonden.

Ruim tweeduizend foto’s

Sinds de start van de fotowedstrijd op 23 april jl. heeft Care4Corona al ruim tweeduizend foto’s ontvangen. Initiatiefnemer van Care4Corona Ronald van der Mark is dan ook erg positief. ‘Ik ben de fotowedstrijd gestart omdat ik graag een totaalbeeld wilde verzamelen van de roerige coronaperiode, zodat we, als alles weer achter ons ligt en tot lang daarna, nooit zullen vergeten wat deze heftige tijd met zich meebracht. Het is daarom ook mooi dat Museum Hilversum een tentoonstelling organiseert met de meest bijzondere, mooie en aangrijpende ingezonden foto’s.’ Jurylid William Rutten beaamt dat. ‘Met deze wedstrijd is de geschiedenis die we met zijn allen meemaken vastgelegd, hij biedt een prachtig tijdsdocument.’

Ingezonden foto’s

Vanaf de start kon iedereen meedoen aan de fotowedstrijd; of mensen nu met hun smartphone toevallig zo’n moment vastlegde, of als professionele fotograaf, met hoogwaardige apparatuur, bewust een indrukwekkend beeld schoten. Een deskundige jury – bestaande uit fotograaf William Rutten, fotografiecriticus en schrijfster Merel Bem, fotograaf Koos Breukel, fotografe Ilvy Njiokiktjien en curator en conservator Fotografie van het Rijksmuseum Hans Rooseboom – beoordeelt de foto’s. Ilvy Njiokiktjien is aangenaam verrast over de inzendingen. ‘Het niveau bij deze fotowedstrijd is over het algemeen hoog. Er zitten veel verrassende beelden bij, die een integer en mooi beeld geven van de coronatijd.’ Hans Rooseboom is het hier mee eens. ‘Zoals bij elke fotowedstrijd is de verscheidenheid aan inzendingen groot en is het lastig de inzendingen onderling te vergelijken.’

Universeel karakter

‘Juist doordat de coronacrisis iedereen beïnvloedt en bezighoudt, zijn er veel foto’s die iets universeels hebben’, zegt Rooseboom. ‘Het verband met corona is soms onmiddellijk duidelijk, soms indirecter.’ Merel Bem valt met name de grote herkenbaarheid in de foto’s op. ‘Dat is het leuke aan het onderwerp: aangezien de coronacrisis iedereen op een bepaalde manier treft, zal bijna iedereen wel iets herkennen. Denk aan die handen op het glas, dat zwaaien op afstand, die lege binnesteden.’

Einde fotowedstrijd

Nu de meeste maatregelen van de intelligente lockdown zijn opgeheven verwacht de jury dat zich niet veel nieuwe situaties zullen voordoen die nog niet in beeld zijn gebracht. Een natuurlijk moment dus

om de wedstrijd te beëindigen. Tot en met 31 juli twaalf uur ’s nachts kunnen foto’s worden ingezonden. Ook deze maken nog kans om een prijs te winnen en om opgenomen te worden in de tentoonstelling. Care4Corona roept iedereen dan ook op om tot de einddatum foto’s te blijven inzenden en anderen uit te nodigen dit ook te doen. Dit mogen foto’s zijn die al eerder genomen zijn, maar we zijn ook geïnteresseerd in nieuwe foto’s, over bijvoorbeeld de anderhalve meter samenleving en het vakantie vieren in eigen land. Inzenden van foto’s kan via www.Care4Corona.nl.

Jurywinnaars, publiekswinnaars en de grote winnaars

Vanaf het begin van de wedstrijd koos de jury wekelijks een winnaar. Na 31 juli bepaalt zij de drie beste foto’s uit alle inzendingen. De makers van deze foto’s worden beloond met mooie geldprijzen: de eerste prijs is €2.500, de tweede prijs €1.000 en de derde prijs €500. Het publiek kiest ten slotte haar winnaar door te stemmen op de eerdere weekwinnaars. Deze wint €1.000*.

*De winnaars van de juryprijzen dingen niet mee naar de publieksprijs.