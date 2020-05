Heemstede, 6 mei 2020 – De Care4Corona Fotowedstrijd, een initiatief van het sociaal platform Care4Corona.nl, heeft inmiddels ruim 900 inzendingen ontvangen. De foto’s laten een goed en divers beeld zien van wat de coronacrisis allemaal teweegbrengt. Initiatiefnemer Ronald van der Mark: “De ingezonden foto’s tonen alle emoties die in deze heftige periode leven. Aan de ene kant de pijn en verdriet door ziekte en overlijden en de eenzaamheid, zorgen en leegte door de intelligente lockdown en social distancing maar aan de andere kant ook de warmte en verbondenheid van het elkaar helpen en voor elkaar zorgen en de indrukwekkende eerbetonen aan onze zorghelden. Toch zijn er nog een aantal onderwerpen waarover we graag extra foto’s zouden willen ontvangen, vooral van de beginperiode van de coronacrises.”

Care4Corona Fotowedstrijd

De fotowedstrijd wil graag een totaalbeeld verzamelen van deze roerige tijd, zodat we, als alles weer achter ons ligt en tot lang daarna, nooit zullen vergeten wat deze heftige tijd met zich meebracht. Iedereen kan meedoen, of je nu met je smartphone toevallig zo’n moment vastlegt, of als professionele fotograaf, met hoogwaardige apparatuur, bewust een indrukwekkend beeld schiet. Een deskundige jury – bestaande uit fotograaf William Rutten, fotografiecriticus en schrijfster Merel Bem, fotograaf Koos Breukel, fotografe Ilvy Njiokiktjien en curator en conservator Fotografie van het Rijksmuseum Hans Rooseboom – beoordeelt de foto’s. Uit de ingezonden foto’s kiezen de individuele juryleden elke werkdag vier foto’s om aan het publiek te tonen op de website en social media kanalen van Care4Corona. Uit deze foto’s kiest een wisselend jurylid vervolgens een weekwinnaar. Daarnaast kiest ook het publiek een weekwinnaar, door te stemmen op de getoonde foto’s*. De einddatum van de wedstrijd is nog onbekend, omdat we nu eenmaal niet weten hoe lang de coronacrisis zal duren. Care4Corona zal minimaal twee weken van tevoren een einddatum aankondigen. Binnen vier weken na afloop van de wedstrijd kiest de voltallige jury gezamenlijk de drie beste foto’s uit alle inzendingen. De makers van deze foto’s worden beloond met mooie geldprijzen: de eerste prijs is €2.500, de tweede prijs €1.000 en de derde prijs €500. Het publiek kiest ten slotte haar winnaar door te stemmen op de eerdere weekwinnaars. Deze wint €1.000*. Elke weekwinnaar en de uiteindelijke winnaars van de jury- en de publieksprijzen zullen opgenomen worden in de tentoonstelling en het boek.

Eerste jury weekwinnaar Dave Weij

Hans Rooseboom, Curator en conservator Fotografie Rijksmuseum heeft als eerste jury weekwinnaar een foto gekozen die fotograaf Dave Weij maakte van een verpleegkundige. Hans Rooseboom over de winnende foto: “Ze kijkt je indringend aan, misschien zelfs een tikje wantrouwend. Het is een suggestieve foto, die natuurlijk op dit moment heel toepasselijk is. Niemand komt een ziekenhuis binnen die er niks te zoeken heeft. Door het mondkapje zie je de ogen van de vrouw des te meer: dat maakt haar blik nog indringender. Het blauw van haar beschermende kleding steekt mooi af tegen de donkere gang waar maar weinig kleur in zit. Dus ook compositorisch zit de foto goed in elkaar.” Het publiek kan nu stemmen om de eerste publieksweekwinnaar te kiezen.