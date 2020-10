Op 3 oktober opent bij Stroom Den Haag de tentoonstelling Capturing Corona. De lockdown in foto’s. De tentoonstelling presenteert fotografisch werk van zeven Haagse kunstenaars: Milene van Arendonk, Esther Hovers, Christian van der Kooy, Johan Nieuwenhuize, Miguel Peres dos Santos, Nadine Stijns en Sandra Uittenbogaart. Zij kregen de opdracht om de effecten van het coronavirus op het leven in de publieke ruimte te verbeelden. Het resultaat is een collectie ongewone en uitzonderlijke foto’s. Soms is de setting in de stad herkenbaar, vaak alleen het gevoel en de emotie.

Juist in de publieke ruimte is het goed zichtbaar hoe we ons verhouden tot de nieuwe realiteit. En juist kunstenaars spelen daarbij een belangrijke rol in onze samenleving. De nieuwe realiteit We leven in ongekende tijden. Het coronavirus heeft de laatste maanden het openbare leven voor een belangrijk deel lam gelegd. Winkels en scholen waren dicht, thuiswerken werd noodzaak en we blijven op anderhalve meter afstand van elkaar. Het lijkt alsof de wereld plotseling op een kantelpunt is beland waarbij het nog steeds onzeker is hoe we hier uit komen. De fotografen De afgelopen maanden registreerden Milene van Arendonk, Esther Hovers, Christian van der Kooy, Johan Nieuwenhuize, Miguel Peres dos Santos, Nadine Stijns en Sandra Uittenbogaart de pandemie vanuit hun eigen artistieke visie. Het levert een samenhangend maar ook gevarieerd beeld op: van protesten op het Malieveld en onvermoeibaar doorwerkend ziekenhuispersoneel tot uitgestorven duinen en familiefeestjes op afstand. Niks bleef ongedocumenteerd.