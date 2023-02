Capture One 23 – Verbeterde workflow

terug

Het einde van het jaar is de periode dat de grote softwareleveranciers hun nieuwe versies uitbrengen. Dat betekent dus ook een nieuwe editie van Capture One, versie 23. Waar de trend bij andere pakketten vooral gaat in de richting van meer Artificiële Intelligentie (AI), past Capture One dat nog maar mondjesmaat toe. Toch zit er ook bij Capture One onderhuids onderwerpsherkenning. De voornaamste verbeteringen bij Capture One zitten vooral op het vlak van de workflow.

Door Jan-Paul Mioulet

Group Overview of Groepsoverzicht zet foto’s die op elkaar lijken bij elkaar. Het is zelfs mogelijk om deze in verschillende balken te zetten, bijvoorbeeld een met de groepen en een met een geselecteerde groep, zodat de beste foto snel kan worden gekozen.

De meest in het oog springende vernieuwing in Capture One is Smart Adjustments. Dit zijn aanpassingen aan een enkel beeld die vervolgens kunnen worden gekopieerd naar andere beelden. Het verschil tussen Smart Adjustments en het simpel kopiëren van aanpassingen, is dat het niet de exacte waardes zijn waar Smart Adjustments mee werkt. Capture One analyseert de nieuwe doelbestanden en past de waardes aan om hetzelfde effect te bereiken. Er zitten twee beperkingen aan. Om te beginnen werkt het vooral als zowel in het originele bestand als in de doelbestanden gezichten zitten. Capture One werkt dus voor de analyse met gezichtsherkenning. Het is daarmee een eerste stap op het gebied van AI en onderwerpsherkenning. De tweede beperking is dat het voorlopig alleen voor de helderheid en de kleurtoon werkt. Toch kan deze functie voor bijvoorbeeld portret- en bruidsfotografen veel voordelen opleveren om een grote serie opnames snel gelijk te trekken qua uitstraling. Alleen dat zou al zoveel winst op kunnen leveren dat het de moeite van het upgraden waard is. Vervolgens kan over de Smart Adjustment natuurlijk een Style worden gelegd, om het beeld nog verder op smaak te brengen. De Smart Adjustments kunnen ook zelf als Smart Style worden bewaard om later weer in andere series te worden toegepast. Het is een interessante ontwikkeling die afwijkt van wat andere softwarepakketten bieden. Hopelijk worden in de toekomst ook andere functies dan alleen de kleurtoon en helderheid ondersteunt, zoals bijvoorbeeld contrast of schaduwen/hoge lichten.

Layers in Styles

Een andere verbetering in versie 23 is de mogelijkheid om in Styles van Capture One lagen te bewaren. Styles zijn presets die aangeschaft kunnen worden bij Capture One of zelf gemaakt en bewaard kunnen worden. Vanaf versie 23 is het mogelijk om een preset te maken met verschillende lagen met eventueel verschillen in transparantie en die als een Style te bewaren. Wanneer deze later op een ander beeld wordt toegepast, maakt de Style automatisch de gewenste lagen aan, waardoor het finetunen van die lagen en de transparantie ervan, mogelijk is. Capture One 23 is ook op veel punten sneller geworden en dat is ook altijd welkom. Capture One 22 had al ondersteuning voor de nieuwe Mac’s en in versie 23 komt daar voor Windows een verbeterde ondersteuning bij van machines met meerdere GPU’s. Importeren en selecteren van foto’s gaat ook sneller. Al bij het selecteren van de te importeren foto’s verschijnen de thumbnails vrijwel onmiddellijk. Hierdoor is het makkelijk om een selectie te maken zodat alleen de belangrijkste bestanden worden geïmporteerd. Een hele nieuwe functie is Group Overview. Hiermee kunnen opnames die bij elkaar horen, door CaptureOne automatisch gegroepeerd worden. Hoeveel de opnames op elkaar moeten lijken, kan door de gebruiker zelf worden aangegeven, variërend van 0 tot 100 procent. Group Overview /Groepsoverzicht kan ook al voor het importeren worden toegepast, zodat alweer alleen de nodige bestanden geïmporteerd hoeven te worden. Group Overview kan een handige manier zijn om opnames van verschillende modellen tijdens een shoot bij elkaar te laten zetten of om op gasten van een bruiloft te selecteren.

Change Capture Time

Een andere functie die al even in Lightroom zit, is de optie om de opnametijd te veranderen. Wie weleens met meerdere camera’s heeft gewerkt die op verschillende tijden waren ingesteld, bijvoorbeeld de een wel op zomer- of wintertijd en de andere niet, weet hoe lastig het kan zijn om alle beelden op de juiste plek in een viewer te krijgen. Met Change Capture Time is dat vanaf nu heel eenvoudig. Zowel de dag als de opnametijd kunnen worden veranderd. Een verschil tussen zomer- en wintertijd kan nu eenvoudig worden opgeheven door de opnametijd van geselecteerde beelden een uur te vervroegen of later te maken. Een kleine verandering in Capture One is de mogelijkheid om Variants, varianten van een foto, in aparte folders te bewaren zonder het bronbestand mee wordt gekopieerd. Dat spaart wat schijfruimte. Voor gebruikers die echt alles uit Capture One halen en die anderen op afstand mee laten kijken via Capture One Live zijn er ook aanpassingen aan de manier waarop bijvoorbeeld een opdrachtgever of art-director opnames kan taggen en commentaar kan leveren. Al met al zijn het geen hele grote aanpassingen die Capture One aan de software heeft gedaan. Als de veranderingen een groot verschil kunnen maken in de workflow, dan kan upgraden zinvol zijn. Echte kwaliteitsveranderingen ten opzichte van versie 22 zitten er echter niet in.

Kosten

Wie CaptureOne wil aanschaffen, heeft nog steeds de keus uit een abonnementsvorm of een eenmalige aanschaf. De abonnementsvorm heeft natuurlijk als voordeel dat alle updates en nieuwe versies automatisch kunnen worden opgehaald. Een eenmalige aanschaf is ongeveer 50 procent duurder dan een jaarabonnement, maar kan op de lange termijn goedkoper zijn. Nieuwe functies of ondersteuning van nieuwe camera’s zitten er dan natuurlijk niet meer in. Van Capture One Live, waarmee meerdere partijen online aan een project kunnen werken, is er een gratis versie. Die is niet zo uitgebreid als de betaalde versie, maar biedt toch al wel een aantal interessante mogelijkheden om werk met anderen op afstand te delen. Capture One voor iPad is alleen verkrijgbaar als abonnement in de App-store van Apple en niet als eenmalige aanschaf.

Deze beschouwing verscheen eerder in Pf Fotografie Magazine 2023, jaargang 8. Niets missen van de categorie SOFTWARE? Word abonnee van Pf Fotografie Magazine!