Capture One 22 – Nu ook met HDR en Panorama

Door Jan Paul Mioulet

Capture One brengt bijna jaarlijks een nieuwe versie uit met belangrijke verbeteringen. Nieuw in versie 22 is de mogelijkheid om – eindelijk – HDR-opnames en panorama’s te verwerken. Er is ook een auto-rotatie functie die, voor het eerst in Capture One, gebruik maakt van slimme algoritmes die gebaseerd zijn op AI. Met de nieuwste Canon camera’s kan draadloos getethered worden en een versie voor de iPad is op komst.

De keuzemogelijkheden voor het Samenvoegen tot HDR zijn beperkt, maar de functie zelf werkt goed.

Capture One & Adobe Lightroom

De keus tussen Capture One en Adobe Lightroom en Photoshop is een beetje als kiezen tussen Mac en Windows. Het ene platform is kleiner, maar heeft trouwe gebruikers die graag uitleggen hoeveel beter hun oplossing is. De andere groep kiest liever veilig voor de oplossing die het meeste wordt gebruikt. Voor de producten van Adobe – Lightroom en Photoshop – is veel te zeggen. Ze zitten boordevol mogelijkheden en omdat ze marktleider zijn, worden er ook de meeste plug-ins voor ontwikkeld. Capture One is echter niet voor niets een heel goed alternatief. De kwaliteit van de rawconversies van Capture One is fraai en veel gebruikers zweren bij de resultaten die ze met Capture One krijgen. Het ontwikkelen en toepassen van flinke bewerkingen in Capture One gaat sneller dan bij raw-omzettingen in Adobe en Capture One draait ook op minder krachtige machines veel makkelijker en soepeler. Omdat Capture One ooit is ontwikkeld als capture-software (vandaar de naam) voor de digitale achterwanden van Phase One, is het programma bij uitstek geschikt om tethered mee te werken. Met Capture One kunnen veel camera’s via een kabel op afstand worden bediend en kan het beeld in een live view venster op de computer worden bekeken. Voor fotografen die graag op deze manier werken, is dit al genoeg reden om van Lightroom over te stappen op Capture One. Tethered werken is het afgelopen jaar nog beter geworden dankzij twee nieuwe functies. Om te beginnen is het nu mogelijk om met Capture Pilot het beeld draadloos naar een iPhone of iPad te sturen zodat een opdrachtgever of artdirector mee kan kijken. Nieuw in Capture One 22 is de mogelijkheid om met de meeste recente, professionele Canon camera’s draadloos via 5G verbinding te maken te maken met Capture One. Wireless tethering dus.

De bronbestanden voor het maken van een panorama en het eindresultaat, met de optie ‘Panini’. Croppen doet Capture One niet automatisch. Dat moet naderhand gebeuren in het DNG-bestand, evenals andere aanpassingen.

HDR en Panorama

Een ander voordeel dat lange tijd alleen in Capture One was te vinden, was raw-bewerking in lagen. In Capture One kunnen lagen worden aangemaakt voor extra bewerkingen en iedere nieuwe laag biedt weer alle mogelijkheden waarover het programma beschikt. Met de mogelijkheid om in Lightroom maskers in lagen te gebruiken is het verschil tussen Capture One en Lightroom op dit punt kleiner geworden, al heeft Capture One op dit punt nog steeds een kleine voorsprong. In Lightroom was het daarentegen al heel lang mogelijk om HDR-opnames en panorama’s samen te voegen. Die mogelijkheden zijn nu in versie 22 aan Capture One toegevoegd. Beide functies, HDR en Panorama, zijn eenvoudig te gebruiken. Selecteer de beelden die moeten worden samengevoegd, klik rechts op de muis en kies ‘Voeg samen tot HDR’ of ‘Voeg samen tot panorama’. Bij HDR zijn er twee opties die kunnen worden aangevinkt: Automatisch aanpassen en Automatisch uitlijnen. Automatisch uitlijnen is aan te bevelen en onmisbaar als de opnames niet vanaf een degelijk statief zijn genomen. Automatisch aanpassen is een keuze. Capture One corrigeert dan zelf de belichting, het contrast, de helderheid, het dynamisch bereik en de niveaus. Over het algemeen levert dit een resultaat op dat direct goed bruikbaar is. Wie graag zelf de controle houdt, kan deze optie natuurlijk uit laten. Capture One zet de geselecteerde bestanden vervolgens om in een DNG-bestand. HDR gaat redelijk snel, al duurde het wel duidelijk langer dan de 5 seconden die Capture aangaf in het venster. Dat laatste is vermoedelijk een kleine bug die nog moet worden aangepast. De panoramafunctie van Capture One is interessant, omdat die in enkele seconden een preview geeft. Vervolgens kan er uit verschillende manieren van berekenen worden gekozen, zoals bolvormig, cilindrisch, perspectief of panini. Die opties kunnen ook allemaal snel in lage resolutie worden bekeken. Dat is een voordeel ten opzichte van hoe dit bij Adobe gaat. In Photoshop zijn er dezelfde opties, maar ontbreken de previews. Ook nieuw is de auto-rotatie functie. Dit is de eerste functie in Capture One die op basis van AI, ofwel kunstmatige intelligentie, werkt. In de testbestanden deed de functie zijn werk prima.

iPad-proof

Een laatste vernieuwing die eind juni van dit jaar beschikbaar komt is Capture One voor de iPad. De iPad-versie heeft veel van de mogelijkheden van Capture One 22, maar een geheel eigen interface. De bediening is afgestemd op het gebruik van de linker- en rechterduim, met symbolen en soms een wiel links en rechts van het beeld die gemakkelijk met een duim kunnen worden bediend en een balk met de geïmporteerde beelden aan de onderzijde. Stijlen en presets kunnen worden toegepast, net als in Capture One 22 voor de computer. Een aantal mogelijkheden zoals lagen en maskers ontbreken nog, maar zullen volgens Capture One snel worden toegevoegd. De functie waar Capture One zijn naam aan ontleent, capturing of tethered fotograferen, zal ook worden toegevoegd. Wanneer is echter niet bekend. Voor fotografen die tethered werken op locatie, biedt tethered schieten naar een iPad Pro de nodige voordelen waar het gaat om mobiliteit. Capture One 22 is weer een aardige stap vooruit. Zeker voor fotografen die hun werk graag direct op een groot scherm beoordelen is het een enorme aanrader, dankzij de tethering mogelijkheden. Met de komst van de iPad-versie wordt het ook nog makkelijker om een flexibele workflow op te zetten. Een van de aantrekkelijke kanten van Capture One is verder dat er nog steeds versies met een ‘oneindige licentie’ kunnen worden gekocht. De prijs daarvan ligt echter redelijk hoog en nieuwe versies komen bijna jaarlijks uit. Dat wordt even rekenen of het dan niet interessanter is om toch voor een abonnement te kiezen. Maandelijks kost Capture One op dit moment € 29,00 en dat is wel een fors verschil met een Lightroom abonnement dat inclusief Photoshop al voor € 12,09 verkrijgbaar is. Het is daarom een goed idee om eerst een trial-versie te downloaden, om te kijken of het kwaliteitsverschil het waard is.

