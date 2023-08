terug

Ambitieuze hobbyfotografen opgelet! Ook dit jaar kun je weer meedoen aan de Canon Redline Challenge met als thema ‘Room to Breathe’. Wil jij kans maken op die felbegeerde titel en een EOS R5 set? Meld je dan nu aan!

© Pie Aerts, Masai Mara, Canon Ambassador





De Canon Redline Challenge is een jaarlijkse fotowedstrijd voor ambitieuze hobbyfotografen om hun technische vaardigheden en creativiteit op de proef te stellen. “Less is more” is dit jaar het devies, waarbij deelnemers worden uitgedaagd om minimalisme vast te leggen in hun beeld onder het thema ‘Room to Breathe’ – een foto met een verrassend element, die de kijker langer doet nadenken. Ambitieuze hobbyfotografen van elk genre kunnen meedoen, of ze nu een moment van verstilling in een landschap vastleggen, een interessant lijnenspel of een minimalistisch zelfportret. De beste inzending wint uiteindelijk een Canon EOS R5 set inclusief de zeer veelzijdige RF 24-105mm f/4 L IS USM lens.

Meld je nu aan!

Vorig jaar werden er meer dan 14.000 foto’s ingezonden. Denk jij dat je dit jaar de winnende foto maakt? Aanmelden kan nog tot 16 september 2023. De ingezonden foto’s mogen met elk type apparaat gemaakt zijn en worden uiteindelijk beoordeeld op basis van compositie, creativiteit, technische vaardigheid en hoe goed ze het thema ‘Room to Breathe’ weerspiegelen met minimalisme aan de basis. De winnaar wordt in oktober aangekondigd. Ga voor deelname aan de Canon Redline Challenge 2023 naar www.canon.nl/get-involved/redline-challenge/submit. Ga voor de verdere algemene voorwaarden naar www.canon.nl/get-involved/redline-challenge/terms-and-conditions/.

